Petro arremetió contra el José Antonio Ocampo por decisiones en su Gobierno, pero admitió ‘error’ en creer que existía un “centro democrático”

Gustavo Petro volvió a enfilar baterías contra su exministro de Hacienda por medidas que, según él, generaron un fuerte impacto fiscal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó el domingo 17 de mayo las decisiones adoptadas por su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo y, al mismo tiempo, reconoció lo que a su juicio serían errores propios al confiar en la existencia de un “centro democrático” capaz de equilibrar las políticas del Gobierno; comentarios que hizo justo cuando a su administración le restan 82 días.

Petro, a través de su perfil de X, defendió los resultados de su gestión en materia de homicidios y erradicación de cultivos ilícitos, aunque admitió un “estancamiento” para reducir los índices de violencia. El mandatario afirmó que el pago del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec) con recursos del presupuesto nacional representó un impacto fiscal superior al previsto.

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Con este extenso mensaje, el presidente Gustavo Petro expresó su dura respuesta a José Antonio Ocampo tras su reciente columna de opinión - crédito @petrogustavo/X

En sus afirmaciones, Petro también se distanció de lo que llamó la “ortodoxia fiscal” implementada por su administración, pues señaló que el déficit fiscal tuvo como protagonista directo a Ocampo y que algunas de las medidas adoptadas por el extitular de Hacienda respondieron a intereses distintos a los del electorado que eligió el actual Gobierno; motivo por el cual se apresuró su salida del Ejecutivo.

Asimismo, remarcó que “Ocampo no debió pagar el Fepec con fondos del presupuesto, no había otra salida que pagarlo con el precio de la gasolina porque había sido un subsidio al precio de la gasolina”. De esta forma, señaló que ese pago representa “más que todo el déficit fiscal primario en el presente año (2026)”, por lo que insistió en la necesidad de establecer reformas a la política fiscal.

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Para Petro, es necesario orientar esta política a desalentar la especulación y gravar lo que considera que son los atesoramientos improductivos. “Lo que se debe premiar es la producción y el trabajo y no la especulación y el goce de rentas quietas e improductivas”, afirmó Petro, que reaccionó de esta manera al análisis hecho por el académico en su columna de opinión, publicada en El Tiempo.

José Antonio Ocampo calificó como un retroceso en materia fiscal algunas de las medidas implementadas por el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

La dura respuesta de Gustavo Petro a José Antonio Ocampo

Es válido destacar que Ocampo, en el escrito que tituló La agenda del próximo gobierno, advirtió que “Colombia tuvo en 2025 el déficit fiscal primario más alto de América Latina. El año actual será el tercero con un déficit total superior al 6 % del PIB, en gran medida por aumento en gastos de funcionamiento”; lo que en su análisis estaría relacionado con medidas arriesgadas del Ejecutivo.

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Y es que, desde la perspectiva del extitular de Hacienda, una de las principales causas del deterioro en la calificación crediticia del país ha sido la tendencia oficial a sobreestimar ingresos y subestimar gastos, en un diagnóstico que difiere del manejo financiero defendido por Petro en sus diferentes pronunciamientos, en los que incluso “sacó pecho” por cumplir con compromisos externos.

De hecho, Ocampo identificó tres desafíos inmediatos para el próximo gobierno: la crisis profunda del sistema de salud, el deterioro de la seguridad –con énfasis en el Cauca y Valle del Cauca–, y la estabilidad macroeconómica. “El próximo gobierno tendrá, por lo tanto, el duro reto de sanear esta situación, tanto con medidas de reducción y racionalización del gasto como de mayores ingresos”.

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El exministro advirtió sobre el impacto de los elevados déficits fiscales, la salida del país de la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la pérdida de confianza de calificadoras internacionales; en problemas que, a su entender, restringen la capacidad para financiar y sostener políticas públicas, y concluyó recomendando una planificación estatal de largo alcance y liderazgo.

El expresidente Gustavo Petro volvió a usar el 'espejo retrovisor' para explicar algunas de las arriesgadas decisiones en materia económica - crédito Iván Duque y Presidencia

Frente a esto, el gobernante responsabilizó a la gestión de Ocampo por las decisiones que agravaron el desbalance fiscal y relató que la anticipación del impuesto de renta de 2024, en una medida pactada bajo la conducción del exministro, “creó una mentira contable y frenó la producción en el 2023”. Este no es un mensaje nuevo del presidente, que ha insistido en este punto.

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Y defendió que el adelanto del impuesto debió recaer en los sectores rentísticos y no productivos, aunque lamentó una reciente decisión de la Corte sobre el tema. “El adelanto de imporrenta debió establecerse sobre la economía rentística y no productiva, la corte acaba de suspender, en mi opinión torpemente, (...) solo por defender los intereses moribundos de petroleras y de Drumond y el Cerrejón”.

Los ‘pecados’ que Gustavo Petro reconoció haber cometido

A su vez, el jefe de Estado reconoció su propia responsabilidad en la composición de su gabinete económico, al asumir que erró al confiar en una presunta moderación política de su entonces ministro. “Aquí mi pecado fue mucha ingenuidad y creer que de verdad existía un centro democrático, y el que metí al gobierno estaba más a la derecha que el que se llama así políticamente”, expresó Petro.

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José Antonio Ocampo fue uno de los primeros ministros 'descabezados' en la administración de Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae

Por su parte, en su análisis sobre la deuda, el mandatario explicó que el encarecimiento de la deuda interna, a diferencia de la externa que, según su visión, ha logrado gestionar, dependerá de una baja sostenida en la tasa real de interés del Banco de la República por debajo del crecimiento económico, lo cual permitiría expandir la producción. No obstante, en ese sentido Ocampo no fue tan optimista.

Y refutó las afirmaciones de Ocampo sobre un supuesto deterioro en materia de seguridad, relacionadas con la narrativa de candidatos opositores. “Colombia no está en una crisis de inseguridad, pero necesita un nuevo camino hacia la paz que implica estar dispuestos a un desmantelamiento pacífico del narcotráfico y las economías ilícitas sin ingenuidades y con seguridad”.

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También expresó que los índices de homicidio se encuentran en “el nivel más bajo alcanzado en los últimos 36 años”, con un “estancamiento” para reducirlos más allá del umbral reciente; al punto de presentar como resultado de su política rural que en lo que va del año se han erradicado voluntariamente 39.000 hectáreas de cultivos ilícitos, dato certificado por organismos internacionales como la ONU.

Atribuyó el desafío principal para reducir la violencia al reemplazo de las economías ilícitas en regiones rurales excluidas por alternativas lícitas y sostenibles. E incluyó una referencia a lo observado en este ítem en 2021, durante el gobierno de Iván Duque, al que le endilgó el aumento de cultivos de hoja de coca, en aseveraciones que causaron una serie de comentarios.

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