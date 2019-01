No hay duda que las carreras de ingenierías son las que se advierte con mayor futuro, aunque la filosofía de nuestra compañía Virtualmind, es que para desarrollar software no es condición sine qua non el título universitario. Para que un desarrollo tecnológico sea exitoso es importante el conocimiento pero también la curiosidad y la pasión. La tecnología facilita y hace más eficientes ciertos procesos. El rol de las empresas es estar atentos a estos cambios y proveer de las herramientas para que el trabajo sea más sencillo y con procesos más llevaderos.