– No quiero entrar en eso. Soy presidente de la Cámara y no puedo hacer juicios de valor sobre los empresarios. Son cosas que están en la causa. Acá hubo una sociedad que votó tres veces a un gobierno sabiendo que todo esto pasaba. Es muy difícil: ¿uno tiene una empresa de 100 años y admite que deje de existir por no entrar en el sistema? Es muy difícil.