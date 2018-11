Con respecto a los intereses que paga en caja de ahorro, Francos explica que "un banco local paga hoy menos del 1% anual, y alguno no paga nada directamente por el dinero que puede dejar un cliente en una cuenta sueldo. Nos presentamos, para las personas que están bancarizadas, como un banco alternativo, complementario, como el banco que no tiene sucursales físicas. Nos comunicamos a través de la cuenta de email del cliente y estamos presentes tanto para el bancarizado como para el que no está bancarizado".