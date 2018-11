"A los que estamos en este negocio las cifras no nos sorprende: el ecosistema es pequeño, pero crece de manera constante. Hay mucho interés de todos. Un tema que sí me llama la atención es que estamos mal en temas de género; no hay fundadoras mujeres y en staff sólo un 25%, eso tiene que ser una llamada de atención. Hay que lograr más balance. Claro, en los bancos tampoco hay CEO mujeres", detalló Alejandro Cosentino, CEO y fundador de Afluenta y vicepresidente de la Cámara.