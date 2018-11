Gastón Remy, CEO de Vista Oil & Gas, no es "emprendedor Endeavor", pero está cerca de la entidad y no duda en definir a la petrolera que controla, y que fundó Miguel Galuccio, ex presidente de YPF, como una startup. "Estamos en una transición. Desde lo político y lo económico aún no hay mucha claridad, pero los empresarios tenemos que ser dueños de nuestro propio destino. Creo mucho en los emprendedores, hay que asumir riesgos y buscar", aseveró.