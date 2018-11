– ¿Cuántas hectáreas tienen en el país dedicadas a granos?



– Tenemos 190.000 hectáreas para granos, la mitad propia y la otra alquilada con arreglos de muy largo plazo. Desde Salta hasta Bahía Blanca, estamos en todos lados. No queremos llegar al millón de hectáreas, no buscamos crecer por crecer. Crecemos sólo donde tenemos buenos socios y dónde estamos cómodos. Invertimos también en plantas de acondicionamiento de granos y en organizar la logística. Si no sos súper eficiente, no sos competitivo y este sector es muy competitivo. Por eso no vemos un crecimiento muy grande; no se puede inventar la pólvora.