Denuncian presunta red de corrupción en empresa de oro del Estado: salpica al ministro Edwin Palma y a la SAE

La denuncia presentada ante la Fiscalía menciona como presuntos implicados al ministro Edwin Palma, funcionarios de la SAE y empresarios del sector aurífero. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación señala la posible existencia de una estructura ilegal que habría facilitado la compra y exportación de oro sin trazabilidad por parte de Metales Preciosos de Colombia (Meprecol), empresa estatal bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), involucrando al ministro Edwin Palma y a altos funcionarios del sector.

De acuerdo con la investigación publicada por la revista Semana, el caso pone bajo la lupa el modelo estatal de compra de oro impulsado por el presidente Gustavo Petro para combatir la minería ilegal.

El trasfondo del monopolio estatal de oro

En octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro anunció la intención de instaurar un monopolio estatal de compra de oro en regiones productoras, encargado al Ministerio de Minas y Energía. La estrategia buscaba frenar el avance de grupos armados ilegales sobre la minería aurífera y se materializó a través de la adquisición de empresas gestionadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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Dentro de este proceso, Metales Preciosos de Colombia (Meprecol), una de las compañías de mayor volumen de exportación de oro en el país, pasó a manos del ministerio en enero de 2026, aunque arrastraba ya dificultades financieras y dudas sobre la trazabilidad del mineral adquirido a pequeños productores.

El ministro de Minas, Edwin Palma, fue mencionado en la denuncia y señaló que las respuestas sobre el caso corresponden a Meprecol. - crédito REUTERS/Justin Talls/Pool

La denuncia que sacude al sector minero

Según información publicada por el medio, la operación de Meprecol es ahora objeto de una denuncia formal presentada por Marlon Díaz, representante legal de Agroindustrias Renacer, empresa contratista de la SAE. En el documento dirigido a la Fiscalía, Díaz advierte sobre la presunta existencia de una red organizada para la compra, legalización y comercialización de oro de origen ilícito, vinculada a organizaciones criminales que operan en distintas regiones de Colombia.

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El denunciante detalla que la estructura incluiría “personas naturales, cooperativas, comercializadoras de oro e intermediarios” y que su función sería dar “apariencia de legalidad” a oro sin trazabilidad mediante el uso de facturación, registros mineros y operaciones de exportación. Díaz afirma haber advertido de estos hechos al presidente Petro y a Amelia Pérez, presidenta de la SAE, sin obtener respuesta directa.

En la denuncia se mencionan como presuntos implicados al ministro Edwin Palma, altos funcionarios de la SAE y directivos de empresas como Meprecol y la comercializadora CYJ Gutiérrez. También aparecen las cooperativas Serintegroup y Coonekta, presuntamente empleadas para legitimar operaciones cuestionadas.

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Movimientos financieros bajo sospecha

De acuerdo con documentos y contratos internos obtenidos por la revista, los alertas sobre las finanzas de Meprecol se centran en operaciones por aproximadamente 5.600 millones de pesos. Ese monto fue girado como anticipo a la cooperativa Serintegroup para la compra de metales preciosos, fondos que luego fueron transferidos a la empresa Spectre Consulting SAS, dedicada a infraestructura de pagos. El giro se realizó el 28 de mayo de este año, lo que generó una alerta del revisor fiscal de la empresa por posible triangulación, falta de trazabilidad y el riesgo de retiro en efectivo.

Documentos internos alertan sobre transferencias por $5.600 millones y posibles vacíos en la trazabilidad de los recursos. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El informe del revisor fiscal, fechado el 19 de junio de 2026, advierte: “La función del tercero consistiría en ‘monetizar’ los recursos y entregar efectivo en territorio, sin figurar como parte documentada de la operación. De confirmarse, esa función —conversión de recursos bancarizados en efectivo, por fuera de la cadena documental, con recursos de una entidad administrada por la SAE y en zonas de minería informal— podría configurar señales de alerta”. El revisor recomendó suspender este tipo de giros y pagar directamente a los proveedores, pero parte del dinero ya había sido entregada y no se justificó completamente.

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Hasta la fecha, solo se han legalizado cerca de 4.000 millones de pesos con facturas emitidas semanas después de la transferencia, mientras que 1.200 millones permanecen sin soporte documental. Frente a esta situación, desde la revisoría fiscal se solicitó la pronta legalización del resto de los recursos, advirtiendo sobre posibles reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Implicados y versiones encontradas

La denuncia también incluye a María Isabel Carrillo, representante legal de Meprecol y exvicepresidenta de Seguimiento de la Agencia Nacional de Minería (ANM); a Amelia Pérez, presidenta de la SAE; y a Mery Janneth Gutiérrez, asesora de la presidencia de la SAE. Según Semana, Díaz sostiene que existen “conversaciones, chats, audios, mensajes de voz y documentos” que registrarían exigencias económicas y pagos indebidos para proteger operaciones y garantizar continuidad comercial.

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En declaraciones a Semana, Carrillo negó los señalamientos y sostuvo: “Eso es para comprar oro. Los 5.600 millones de pesos se convierten en 10 kilos de oro que exportamos”. Explicó que las operaciones requieren intermediarios y que la falta de bancos en las regiones obliga a manejar efectivo. Sobre la trazabilidad, aseguró que “tenemos una oficina de cumplimiento que revisa cada gramo”.

Por su parte, Gutiérrez afirmó al medio que su relación con los procesos es únicamente institucional y que ha denunciado penalmente a Díaz por injuria y calumnia tras recibir amenazas y múltiples comunicaciones de su parte.

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La investigación busca establecer la trazabilidad del oro comercializado y el destino de los recursos utilizados en las operaciones. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Riesgos, protección de testigos y advertencias de la Fiscalía

El denunciante, Marlon Díaz, solicitó ser incluido en el programa de protección de testigos de la Fiscalía, alegando amenazas y presiones derivadas de la información aportada. Según relató en la denuncia recogida por el medio, ha recibido comunicaciones intimidatorias para limitar la entrega de datos o conocer el alcance de la información en su poder.

Las autoridades han recibido documentación relevante sobre la operación de Meprecol y las alertas de su revisoría fiscal, lo que ha activado los mecanismos de investigación respecto a los fondos y la trazabilidad en la compra de oro estatal. Mientras tanto, el ministro Edwin Palma remite cualquier consulta sobre el caso a la empresa estatal, según detalló la revista.

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