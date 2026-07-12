Colombia

Denuncian presunta red de corrupción en empresa de oro del Estado: salpica al ministro Edwin Palma y a la SAE

La Fiscalía recibió una denuncia acompañada de documentos, contratos y comunicaciones internas que advertirían sobre presuntos movimientos sin trazabilidad, la participación de varias cooperativas y alertas por retiros de dinero en efectivo en zonas de minería informal

Guardar
Google icon
Un hombre con barba hablando ante un micrófono, un podio de acrílico transparente, una mano sosteniendo una pepita de oro, logos de Minervida, Energia y SAE.
La denuncia presentada ante la Fiscalía menciona como presuntos implicados al ministro Edwin Palma, funcionarios de la SAE y empresarios del sector aurífero. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación señala la posible existencia de una estructura ilegal que habría facilitado la compra y exportación de oro sin trazabilidad por parte de Metales Preciosos de Colombia (Meprecol), empresa estatal bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), involucrando al ministro Edwin Palma y a altos funcionarios del sector.

De acuerdo con la investigación publicada por la revista Semana, el caso pone bajo la lupa el modelo estatal de compra de oro impulsado por el presidente Gustavo Petro para combatir la minería ilegal.

El trasfondo del monopolio estatal de oro

En octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro anunció la intención de instaurar un monopolio estatal de compra de oro en regiones productoras, encargado al Ministerio de Minas y Energía. La estrategia buscaba frenar el avance de grupos armados ilegales sobre la minería aurífera y se materializó a través de la adquisición de empresas gestionadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

PUBLICIDAD

Dentro de este proceso, Metales Preciosos de Colombia (Meprecol), una de las compañías de mayor volumen de exportación de oro en el país, pasó a manos del ministerio en enero de 2026, aunque arrastraba ya dificultades financieras y dudas sobre la trazabilidad del mineral adquirido a pequeños productores.

El ministro de Minas, Edwin Palma, fue mencionado en la denuncia y señaló que las respuestas sobre el caso corresponden a Meprecol. - crédito REUTERS/Justin Talls/Pool
El ministro de Minas, Edwin Palma, fue mencionado en la denuncia y señaló que las respuestas sobre el caso corresponden a Meprecol. - crédito REUTERS/Justin Talls/Pool

La denuncia que sacude al sector minero

Según información publicada por el medio, la operación de Meprecol es ahora objeto de una denuncia formal presentada por Marlon Díaz, representante legal de Agroindustrias Renacer, empresa contratista de la SAE. En el documento dirigido a la Fiscalía, Díaz advierte sobre la presunta existencia de una red organizada para la compra, legalización y comercialización de oro de origen ilícito, vinculada a organizaciones criminales que operan en distintas regiones de Colombia.

PUBLICIDAD

El denunciante detalla que la estructura incluiría “personas naturales, cooperativas, comercializadoras de oro e intermediarios” y que su función sería dar “apariencia de legalidad” a oro sin trazabilidad mediante el uso de facturación, registros mineros y operaciones de exportación. Díaz afirma haber advertido de estos hechos al presidente Petro y a Amelia Pérez, presidenta de la SAE, sin obtener respuesta directa.

En la denuncia se mencionan como presuntos implicados al ministro Edwin Palma, altos funcionarios de la SAE y directivos de empresas como Meprecol y la comercializadora CYJ Gutiérrez. También aparecen las cooperativas Serintegroup y Coonekta, presuntamente empleadas para legitimar operaciones cuestionadas.

Movimientos financieros bajo sospecha

De acuerdo con documentos y contratos internos obtenidos por la revista, los alertas sobre las finanzas de Meprecol se centran en operaciones por aproximadamente 5.600 millones de pesos. Ese monto fue girado como anticipo a la cooperativa Serintegroup para la compra de metales preciosos, fondos que luego fueron transferidos a la empresa Spectre Consulting SAS, dedicada a infraestructura de pagos. El giro se realizó el 28 de mayo de este año, lo que generó una alerta del revisor fiscal de la empresa por posible triangulación, falta de trazabilidad y el riesgo de retiro en efectivo.

Documentos internos alertan sobre transferencias por $5.600 millones y posibles vacíos en la trazabilidad de los recursos. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Documentos internos alertan sobre transferencias por $5.600 millones y posibles vacíos en la trazabilidad de los recursos. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El informe del revisor fiscal, fechado el 19 de junio de 2026, advierte: “La función del tercero consistiría en ‘monetizar’ los recursos y entregar efectivo en territorio, sin figurar como parte documentada de la operación. De confirmarse, esa función —conversión de recursos bancarizados en efectivo, por fuera de la cadena documental, con recursos de una entidad administrada por la SAE y en zonas de minería informal— podría configurar señales de alerta”. El revisor recomendó suspender este tipo de giros y pagar directamente a los proveedores, pero parte del dinero ya había sido entregada y no se justificó completamente.

Hasta la fecha, solo se han legalizado cerca de 4.000 millones de pesos con facturas emitidas semanas después de la transferencia, mientras que 1.200 millones permanecen sin soporte documental. Frente a esta situación, desde la revisoría fiscal se solicitó la pronta legalización del resto de los recursos, advirtiendo sobre posibles reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Implicados y versiones encontradas

La denuncia también incluye a María Isabel Carrillo, representante legal de Meprecol y exvicepresidenta de Seguimiento de la Agencia Nacional de Minería (ANM); a Amelia Pérez, presidenta de la SAE; y a Mery Janneth Gutiérrez, asesora de la presidencia de la SAE. Según Semana, Díaz sostiene que existen “conversaciones, chats, audios, mensajes de voz y documentos” que registrarían exigencias económicas y pagos indebidos para proteger operaciones y garantizar continuidad comercial.

En declaraciones a Semana, Carrillo negó los señalamientos y sostuvo: “Eso es para comprar oro. Los 5.600 millones de pesos se convierten en 10 kilos de oro que exportamos”. Explicó que las operaciones requieren intermediarios y que la falta de bancos en las regiones obliga a manejar efectivo. Sobre la trazabilidad, aseguró que “tenemos una oficina de cumplimiento que revisa cada gramo”.

Por su parte, Gutiérrez afirmó al medio que su relación con los procesos es únicamente institucional y que ha denunciado penalmente a Díaz por injuria y calumnia tras recibir amenazas y múltiples comunicaciones de su parte.

Manos en un mostrador con balanza que contiene monedas de oro. Un papel de 'COMPRA DE ORO' con un anillo y una lupa. Cajas con joyas de oro.
La investigación busca establecer la trazabilidad del oro comercializado y el destino de los recursos utilizados en las operaciones. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Riesgos, protección de testigos y advertencias de la Fiscalía

El denunciante, Marlon Díaz, solicitó ser incluido en el programa de protección de testigos de la Fiscalía, alegando amenazas y presiones derivadas de la información aportada. Según relató en la denuncia recogida por el medio, ha recibido comunicaciones intimidatorias para limitar la entrega de datos o conocer el alcance de la información en su poder.

Las autoridades han recibido documentación relevante sobre la operación de Meprecol y las alertas de su revisoría fiscal, lo que ha activado los mecanismos de investigación respecto a los fondos y la trazabilidad en la compra de oro estatal. Mientras tanto, el ministro Edwin Palma remite cualquier consulta sobre el caso a la empresa estatal, según detalló la revista.

Temas Relacionados

Edwin PalmaMeprecolSAEtrazabilidad del orominería ilegal en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cali

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cali

Clima en Bogotá: temperatura y probabilidad de lluvia para este 12 de julio

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Bogotá: temperatura y probabilidad de lluvia para este 12 de julio

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cartagena de Indias

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cartagena de Indias

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Barranquilla este 12 de julio

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Barranquilla este 12 de julio

Temperaturas en Medellín: prepárate antes de salir de casa

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Temperaturas en Medellín: prepárate antes de salir de casa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026 se prepara para acoger una fiesta de música electrónica en la Plaza de Bolívar

Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026 se prepara para acoger una fiesta de música electrónica en la Plaza de Bolívar

Sofía Vergara presumió su figura en redes sociales y compartió mensaje tras celebrar su cumpleaños: “Es un buen número”

‘Padilla’ muestra su primer tráiler oficial y calienta motores para su estreno en 2027

Hijo de Jorge Oñate se despachó contra su viuda y contó detalles del juicio de sucesión por las regalías del cantante vallenato

Carmen Villalobos apareció en el protocolo previo al partido entre Noruega e Inglaterra en el Mundial 2026: conozca la razón

Deportes

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II: Millonarios y Deportivo Cali tuvieron los mejores movimientos el 11 de julio

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II: Millonarios y Deportivo Cali tuvieron los mejores movimientos el 11 de julio

Alejandro Char le sigue dando “gasolina” a la llegada de la IndyCar a Barranquilla: “Calienta motores”

Stefan Medina no volvería a Atlético Nacional por trabas contractuales con Monterrey: esto se sabe

Millonarios dio una sorpresa en el mercado de fichajes: se quedó con Andrey Estupiñán, goleador de la Liga BetPlay

Polémica en Millonarios por boletería para el amistoso contra Colo Colo en El Campín: “Qué descaro”