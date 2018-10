Cuando le preguntaron qué opina como consultor sobre la actualidad económica, comenzó haciendo una broma y mencionando a la ex presidente Cristina Kirchner. "Parafraseando la ex presidente, yo era un consultor exitoso", dijo. Luego destacó en 2016 estaba fuera del Gobierno y no tenia una visión distinta de lo que había que hacer, salvo en materia fiscal.