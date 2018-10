"Me gustaría tener un sistema de comercio en donde las empresas operen independientemente de quien las controla y no teniendo accesos privilegiados, condiciones particulares de acceso a mercados o tratamientos diferenciales. Uno de los mensajes importantes es que los actores actúen independientemente de su propiedad, aplica a China pero también pero también es importante para todos", le dijo Rocca a Infobae el 20 de abril pasado en la sede de la US Chambers de Washington. Fue en una serie de encuentros del B20 que se hicieron en el contexto de la reunión de Primavera del FMI y el Banco Mundial.