No hay que olvidar que la licitación de Lebac estuvo "exenta de pureza". Durante el día, el Central compró USD 261 millones en el mercado mayorista y no pudo impedir que suba 20 centavos a $37,83. Pero para que el dólar "hoy" no se traslade al mercado de futuros fue un importante vendedor en los distintos fines de mes.