—Si se toma el mensaje del presidente Macri de hace dos miércoles, se supone que el Fondo va a pasar los desembolsos de 2020 y 2021 a 2019. Pero lo que sucede es que 2019 es un año electoral y los dos años siguientes serán los primeros de un nuevo presidente que no se sabe quién será. El Gobierno que asuma va a tener una situación delicada, dentro de un programa del FMI pero solo con las obligaciones, sin desembolsos. Si es que el programa sale como lo planteó Macri. El presidente puso al Fondo en una situación incómoda. El FMI no quiere aparecer en ninguna parte del mundo jugando a favor de un color político. Además, no es tan fácil que "fabriquen" más plata cuando volvés al directorio unas semanas después de haber firmado un acuerdo que incumplís. Es un mal antecedente. Una cosa es la que puede llegar a ser la posición de EEUU –que tampoco sabemos si realmente es tan a favor–, pero sí hay muchos países que no van a levantar la mano porque no cumplimos con la primera revisión, que suele ser la más fácil.