– ¿En el caso de los importados el traslado fue total a precios?



– Absolutamente. El pass through fue total, lo cual es lógico porque hablamos de productos importados y no hay margen. Pero en cierto sentido eso reveló que la estrategia que se tomó no tuvo la inteligencia de verificar que cuando se produjera algún tipo de desbalance en la macroeconomía esto podía a ocurrir. Estos productos venían creciendo y se desplomaron. Las notebooks importadas ya aumentaron 40%, mientras que el resto de la electrónica local 9% como mucho.