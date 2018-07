Se prefirió que los inversores busquen la tasa de interés con un dólar más o menos quieto. El resultado de ambas estrategias es una economía inmóvil.

Para Juan Manuel Pazos, Head Strategist de Puente, "ahora hay que enfrentar la caída del nivel de actividad que va a ser profunda". Para el economista, cambió el escenario y se tornó más negativo para este año. "No esperé que la actividad económica caiga en mayo tanto en términos mensuales. Me obligó a rehacer los cálculos y creo que este año no solo no habrá crecimiento, sino que caerá la economía". De todas maneras, Pazos es optimista para el año próximo.