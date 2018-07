El esperado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur podría rubricarse esta semana en Bruselas, capital de Bélgica y sede de la UE. No es la primera vez que las negociaciones están cerca de finalizar y luego el convenio se "cae", pero esta vez parece haber mayor expectativa en la Casa Rosada. Nadie se anima a confirmar nada: no sería la primera vez que un anuncio que parece cerrado luego se cae. "Nadie quiere confirmar nada y nadie lo va decir para no quemarse porque siguen las discusiones, pero es muy probable que sí", le dicen a Infobae fuentes del Gobierno.