Colombia

La defensora Iris Marín respondió al ministro Rodrigo Lara y pidió al presidente revisar su comunicación sobre operativos: “Confiamos en que puedan reflexionar”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella la manera en que presentó los cadáveres tras la operación Azarías

Iris Marín - crédito Diego Pineda/Colprensa/Presidencia
El pronunciamiento de Iris Marín fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Diego Pineda/Colprensa/Presidencia
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La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella por la forma en que presentó los cuerpos de las personas muertas durante el operativo Azarías, realizado el 30 de agosto de 2026.

Las declaraciones de la funcionaria motivaron una respuesta del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien afirmó que respeta a la institución, aunque calificó como una “equivocación” las declaraciones de Marín.

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“Lamentamos, sin embargo, lo que consideramos una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde. El Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror contra nuestros compatriotas en amplias zonas del país (sic)”, señaló Lara.

Rodrigo Lara - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Rodrigo Lara rechazó equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas y defendió el deber de combatir a los grupos armados. - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Por este motivo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, respondió al ministro del Interior. Agradeció el mensaje y afirmó que espera que el presidente y el Gobierno nacional reflexionen sobre la forma en que comunican los resultados operacionales.

“Gracias por su mensaje, señor Ministro: Confiamos en que el Presidente y el Gobierno puedan reflexionar sobre la forma en que comunican los resultados operacionales, como solicité en mi pronunciamiento (sic)”, afirmó Marín.

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La defensora Iris Marín aseguró que mientras tanto seguirán avanzando en el seguimiento de alertas tempranas en las zonas que tienen priorizadas.

“Mientras tanto, avancemos de inmediato en el seguimiento de las alertas tempranas en las zonas priorizadas, como acordamos recientemente (sic)”, expresó.

También destacó la importancia de las alianzas y la cooperación institucional para afrontar los problemas de seguridad en los departamentos afectados por el conflicto desatado por grupos armados que, según las declaraciones de Iris Marín, llevan a crímenes contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DHI).

Iris Marín - crédito @MarnIris/X
Iris Marín afirmó que espera que el presidente y el Gobierno nacional reflexionen sobre la forma en que comunican los resultados operacionales - crédito @MarnIris/X

“La alianza y la colaboración institucional son fundamentales para abordar con seriedad el crítico diagnóstico que hemos advertido en materia de uso de drones, reclutamiento, expansión territorial de los grupos que participan en el conflicto armado y la criminalidad organizada, confinamiento, desplazamiento forzado y, en general, los crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que estos grupos comenten sistemáticamente normalizando el crimen y banalizando el respeto a la dignidad humana (sic)”, indicó la defensora del Pueblo.

Iris Marín afirmó que ese diagnóstico está documentado en la página de la Defensoría y que fue entregado personalmente al Gobierno nacional.

“Este diagnóstico está documentado en la radiografía de derechos humanos que publicamos y que tuve oportunidad de entregarle personalmente, así como en nuestros pronunciamientos y alertas tempranas (sic)”, señaló.

Así las cosas, la defensora Iris Marín precisó que están listos para trabajar de manera conjunta en las acciones que permitan prevenir vulneraciones a la población colombiana.

- crédito @DefensoriaCol/X
La defensora Iris Marín precisó que están listos para trabajar de manera conjunta en las acciones que permitan prevenir vulneraciones a la población colombiana - crédito @DefensoriaCol/X

“Desde la Defensoría estamos listos para avanzar de inmediato y trabajar conjuntamente en las acciones que permitan prevenir nuevas vulneraciones y proteger a la población. Avancemos, en la Defensoría estamos listos (sic)”, puntualizó.

¿Qué dijo Rodrigo Lara?

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió el 6 de septiembre a la defensora del Pueblo, Iris Marín, por sus cuestionamientos sobre la exhibición de cuerpos tras la Operación Azarías, en Guaviare.

En redes sociales, Lara calificó a la Defensoría como aliada institucional del Gobierno nacional y reconoció su tarea de proteger víctimas y derechos humanos.

“La Defensoría del Pueblo es una aliada institucional que respetamos y valoramos. Su mandato es cuidar víctimas y derechos para lo cual cuenta con todo el compromiso del Gobierno Nacional”.

El ministro rechazó que Marín equiparara la actuación estatal con la de organizaciones criminales. “Equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde”, afirmó. Para Lara, esa equivalencia no corresponde.

El ministro Rodrigo Lara aseguró que detener los bombardeos por la sospecha de presencia de menores de edad termina siendo una inmunidad para los criminales - crédito @MinInterior/X
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió el 6 de septiembre a la defensora del Pueblo, Iris Marín, por sus cuestionamientos sobre la exhibición de cuerpos tras la Operación Azarías, en Guaviare - crédito @MinInterior/X

Lara sostuvo que el Estado debe enfrentar a los grupos que “matan con drones, reclutan niños y ejercen terror y barbarie contra la población”.

También reclamó el acompañamiento de la entidad: “Necesitamos su voz con toda su fuerza”.

Sobre la Paz Total, aseguró que esa política dejó comunidades bajo control criminal en las zonas afectadas por la violencia. Cerró con la promesa de aplicar la ley y proteger a las víctimas junto con la Defensoría.

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