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Alberto Gamero se refirió a la posibilidad de tener a Faryd Mondragón en su cuerpo técnico

El nuevo entrenador de Millonarios aseguró que mantiene una buena amistad con el histórico portero, pero que su nombre no ha sido contemplado para llegar al Embajador

El entrenador de Millonarios aseguró ser buen amigo de Faryd Mondragón, pero no lo contempla como asistente técnico - crédito Dimayor
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Alberto Gamero descartó que Faryd Mondragón se sume a Millonarios y, tras su reestreno como técnico con un empate 1-1 ante Deportivo Pereira por la novena fecha de la Liga BetPlay, dejó claro que su segundo ciclo apunta a mejorar lo hecho en su primera etapa y a meter al equipo en los cuadrangulares.

El próximo compromiso del club será el jueves 10 de septiembre a las 8:00 p. m. ante Deportivo Cali en El Campín, en un partido aplazado de la quinta fecha. La definición del nuevo integrante del cuerpo técnico, dijo el entrenador, podría conocerse entre lunes y martes.

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En rueda de prensa, Gamero negó que hubiera conversaciones para incorporar al exarquero colombiano. “En ningún momento hablamos de que Faryd venía a Millonarios”, afirmó.

El técnico agregó que la relación personal entre ambos no cambió, pero separó ese vínculo de cualquier opción profesional inmediata. “Mi relación con él no va a desaparecer, siempre hemos tenido una buena amistad y es una especulación. Yo no creo que él vaya a dejar Win para ser AT”.

Alberto Gamero
Alberto Gamero, en su primera práctica, tuvo un informe de la nómina por parte de Omar Rodríguez, el técnico interino en el clásico contra Santa Fe - crédito Millonarios FC

La respuesta del entrenador cerró una versión que había empezado a circular en el entorno del club sobre una posible llegada de Mondragón a su grupo de trabajo. Según el medio, Gamero sostuvo que ya maneja “un par de nombres” para cubrir ese puesto y que el anuncio se hará en los próximos días.

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El samario debutó en esta segunda etapa después de la salida de Fabián Bustos el 1 de septiembre. Su regreso se produjo en la novena jornada del campeonato, con un empate frente a Pereira.

Gamero explicó que uno de los problemas del equipo estuvo en la presión: “Nosotros, por intentar desde hoy decirle al equipo que tiene que presionar de local y visitante, la presión que hicimos no estuvo sincronizada, es normal, pero hay que presionar y buscar los partidos. Lo vamos a mejorar”.

También detalló que el equipo se acomodó mejor en la segunda parte, cuando ajustó posiciones por la banda izquierda y buscó más juego vertical. Allí, dijo, Millonarios terminó atacando el partido, aunque con el riesgo de que Pereira pudiera hacer daño en una contra.

El técnico firmó por un año y medio y quiere superar los tres títulos de su primer ciclo

Alberto Gamero
Alberto Gamero cuenta con mucha expectativa en Millonarios para su segundo ciclo en 2026 - crédito Millonarios FC

Sobre el respaldo de los directivos, Gamero afirmó que no recibió una exigencia de plazo o de estilo, y que su contratación responde a una idea de juego conocida por el club. “Yo firmé un contrato por año y medio y esperanzado en que las cosas salgan bien”.

En esa misma respuesta sostuvo que el listón de Millonarios lo obliga a ir más allá de lo ya conseguido. Señaló que su propósito es superar lo hecho en su primera etapa, en la que obtuvo tres títulos, y pelear nuevamente por un campeonato.

El entrenador también describió el plantel que encontró a su regreso como un grupo con más jugadores nuevos que antiguos. Su idea, explicó, es elevar el rendimiento con confianza y trabajo, y conseguir que los 30 futbolistas del plantel compitan al punto de que los 19 que no jueguen estén incluso mejor que quienes sí entran a la cancha.

La final más recordada en el ciclo de Gamero fue la que se jugó el 24 de junio de 2023 en el estadio El Campín ante Atlético Nacional, sellando el título 16 para el "Embajador-crédito Juan Augusto Cardona/Colprensa
La final más recordada en el ciclo de Gamero fue la que se jugó el 24 de junio de 2023 en el estadio El Campín ante Atlético Nacional, sellando el título 16 para el "Embajador-crédito Juan Augusto Cardona/Colprensa

Sobre Rodrigo Contreras, aclaró que el delantero apenas había sido puesto a disposición el día anterior al partido. Contó que le preguntó si quería jugar “un ratico” y que, si el equipo hubiera estado ganando, lo habría utilizado, pero prefirió reservarlo para tenerlo en plenitud física.

Gamero añadió que, antes de volver, viajó, pasó por Deportivo Cali y aprovechó ese tiempo para aprender. También anticipó que el club revisará los nombres que ya tiene su área de scouting y que solo incorporará refuerzos si encuentra jugadores que realmente lleguen a sumar.

Al hablar de su regreso, fue tajante sobre cualquier vacilación posible. Dijo que quien dude en venir a Millonarios “está equivocado” y remarcó que se trata de un equipo que debe pelear los primeros lugares y clasificarse a los cuadrangulares.

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