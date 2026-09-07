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Radamel Falcao lamentó el fallecimiento del pastor Darío Silva: “Gracias por tu legado”

El fundador de la iglesia Casa Sobre la Roca, que murió el domingo 6 de septiembre, fue considerado como apoyo constante en la disciplina y la fe del delantero colombiano

La muerte del pastor Darío Silva-Silva a los 88 años reactivó la historia de su influencia sobre Radamel Falcao García - crédito Colprensa/@dariosilvasilva - X
La muerte del pastor Darío Silva-Silva a los 88 años reactivó la historia de su influencia sobre Radamel Falcao García - crédito Colprensa/@dariosilvasilva - X
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En la tarde del domingo 6 de septiembre de 2026, la Iglesia Casa Sobre la Roca comunicó el fallecimiento del pastor su fundador y una de las figuras más reconocidas del cristianismo en Colombia.

En un comunicado, la corporación religiosa no dio detalles sobre la causa de la repentina partida del pastor, pero que informará adecuadamente los detalles de las ceremonias de despedida y los homenajes previstos.

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Tras conocerse la noticia, varios dirigentes políticos y celebridades del país expresaron su solidaridad a los familiares y allegados del también periodista.

Casa Sobre la Roca recordó el legado de su fundador y pidió acompañamiento a través de las oraciones y mensajes de solidaridad -crédito @dariosilvasilva/X
Casa Sobre la Roca recordó el legado de su fundador y pidió acompañamiento a través de las oraciones y mensajes de solidaridad -crédito @dariosilvasilva/X

Uno de ellos fue el reconocido futbolista colombiano Radamel Falcao García, quien había mantenido una relación cercana con el líder cristiano.

En una storie publicada en su cuenta de Instagram, el delantero de la Selección Colombia dedicó un sentido mensaje en el que expresa su agradecimiento por su guía espiritual a lo largo de su vida.

Gracias por tu legado Pastor, siempre estaré agradecido por tu guía y esa semilla que dejaste en mí. Descansa en Paz”, mencionó el jugador colombiano en la red social.

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El jugador colombiano dedicó un mensaje al fallecido pastor cristiano - crédito @falcao/Instagram
El jugador colombiano dedicó un mensaje al fallecido pastor cristiano - crédito @falcao/Instagram

Cercanía entre Falcao y Darío Silva

La relación entre Radamel Falcao García y el pastor Darío Silva-Silva inició desde que el delantero nacional asistía a la congregación desde que era menor de edad. El jugador realizó sus estudios en el Nuevo Gimnasio Cristiano, un colegio fundado y dirigido por la iglesia en el municipio de Cota, Cundinamarca.

Allí recibió una formación académica atravesada por valores bíblicos, en una rutina que se complementaba con su desarrollo deportivo, según información recopilada por el medio digital Las Dos Orillas.

El exfutbolista argentino Silvano Espíndola fue una figura central en esa etapa. Además de haber sido pastor ordenado por la congregación, fue el mentor deportivo directo de Falcao durante la niñez y el fundador de Fair Play bajo la misma cobertura espiritual de la iglesia.

De acuerdo con el portal digital, en sus primeros años Falcao mostraba rasgos de soberbia en el campo por su talento natural. La orientación de la iglesia, impulsada por las enseñanzas de Casa Sobre la Roca, buscó encauzar ese impulso hacia la humildad y una disciplina estricta.

En 2014, tras la lesión de rodilla que dejó a Falcao fuera del Mundial de Brasil, Casa Sobre la Roca le brindó respaldo espiritual y emocional - crédito Captura de Video YouTube/Las 2 Orillas
En 2014, tras la lesión de rodilla que dejó a Falcao fuera del Mundial de Brasil, Casa Sobre la Roca le brindó respaldo espiritual y emocional - crédito Captura de Video YouTube/Las 2 Orillas

El vínculo se mantuvo en la adultez. Junto a su esposa, la cantante argentina Lorelei Tarón, Falcao consideró siempre a Casa Sobre la Roca como su hogar espiritual primario en Colombia, según El Colombiano.

Ese acompañamiento cobró especial peso en 2014, cuando una grave lesión de rodilla dejó al delantero fuera del Mundial de Brasil. De acuerdo con el diario ya citado, el respaldo y las oraciones de la comunidad liderada por Silva-Silva funcionaron como un anclaje emocional que le permitió procesar la frustración desde la resiliencia y la fe.

Quién era Darío Silva-Silva

la trayectoria de Darío Silva Silva comenzó fuera del ministerio religioso. Nació en Tarqui, Huila, en 1938 y antes de dedicarse a la vida pastoral desarrolló una carrera de cerca de tres décadas en el periodismo.

Ese recorrido incluyó trabajo en emisoras de radio, participación en noticieros de televisión como el Telenoticiero Noticolor y labores como columnista en medios regionales. Más adelante, hacia 1984, inició su formación como ministro protestante.

El pastor Darío Silva Silva dedicó buena parte de su trayectoria a la predicación, la enseñanza bíblica y la formación espiritual -crédito @dariosilvasilva/X
El pastor Darío Silva Silva dedicó buena parte de su trayectoria a la predicación, la enseñanza bíblica y la formación espiritual -crédito @dariosilvasilva/X

Tres años después, el 1 de septiembre de 1987, fundó en Bogotá junto con su esposa, Esther Lucía Ángel, la Unión de Hogares Cristianos Casa Sobre la Roca. Con el tiempo, esa iniciativa pasó a convertirse en la actual Iglesia Cristiana Integral.

Durante años ocupó el cargo de pastor general de la denominación. En una etapa posterior se trasladó a Miami (Estados Unidos), donde estuvo al frente de la sede local y asumió la presidencia del Concilio Global de Casa Sobre la Roca.

Su llegada al cristianismo estuvo relacionada con una etapa de crisis personal. A partir de entonces emprendió un proceso de formación espiritual y teológica que lo llevó a concentrar su vida en el liderazgo religioso, al tiempo que desarrolló una faceta como escritor con distintas obras de contenido cristiano.

Sus publicaciones y prédicas reforzaron temas como la formación de discípulos, la lectura de las Escrituras y la orientación a las familias, mientras su actividad pastoral se extendió fuera de Colombia durante su residencia en Estados Unidos.

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