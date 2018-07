Otro tema que tocó el empresario es la proyección de la cotización de dólar. "Me preguntan cómo veo el dólar, cómo va a estar a fin de año. Y yo me pregunto cómo nos curamos de esta enfermedad", expresó. "Hacemos negocios, inversiones y desarrollos hace cuatro décadas y todo el tiempo las mismas preguntas: cuál es la tasa del dólar, cuál es la tasa de interés y, la más triste, cuándo es el próximo paro. Es como si repitiéramos todo el tiempo lo mismo no sabiendo el costo que tiene para nosotros, como sociedad, no tener un proyecto.