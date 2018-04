"Este es un hito que está sucediendo entre los emprendedores, que no se está dando en otros países del mundo. Es un gran paso para hacer un país emprendedor, Argentina tiene mucho potencial y me gusta estar participando y ser testigo de eso", afirmó Swett en la mesa previa de debate. "No hay política pública que se pueda llevar adelante sin los emprendedores. El ecosistema está formado por lo público y lo privado", agregó Silvia Torres Carbonell, de IAE.