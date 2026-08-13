Dimayor tomó nueva decisión tras el terremoto: esta es la fecha en que se volvería a jugar fútbol profesional en Colombia

La Dimayor anunció este jueves 13 de agosto el aplazamiento de toda la programación de sus competencias, entre ellas la Liga Betplay y la Copa Betplay, prevista para este fin de semana, debido a la emergencia provocada por el terremoto que afectó a diferentes zonas del país.
La entidad informó que las actividades deportivas se retomarán a partir del 19 de agosto, fecha en la que dará a conocer la nueva programación de los diferentes torneos.
La decisión busca responder a la situación que atraviesa el país y, al mismo tiempo, tener en cuenta a las miles de personas que dependen directa e indirectamente de la actividad futbolística.
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La Dimayor señaló que detrás de cada partido hay trabajadores de los clubes, personal de los estadios, vendedores, comerciantes, transportadores, periodistas, equipos logísticos y empresas de servicios.
“Para ellos, continuar significa también poder trabajar, generar ingresos y llevar tranquilidad a sus hogares”, señaló la organización en su comunicado.
Estadios serán puntos para recibir ayudas
Además del aplazamiento de los encuentros, la Dimayor anunció que los clubes y escenarios deportivos que desarrollen actividad posteriormente estarán disponibles para iniciativas de solidaridad.
Los estadios podrán convertirse en puntos de recepción de alimentos, elementos de primera necesidad y aportes económicos destinados a las familias y comunidades afectadas por la emergencia.
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La organización invitó a los aficionados, empresas y ciudadanos a utilizar estos espacios para contribuir con las personas damnificadas.
“Queremos que cada camiseta, cada estadio y cada partido representen también un mensaje de esperanza”, manifestó la Dimayor
Donación de los 36 clubes profesionales
La entidad también confirmó que la Dimayor y los 36 clubes del fútbol profesional colombiano realizarán una donación económica para contribuir a la reconstrucción de las ciudades afectadas.
De acuerdo con el comunicado, los recursos serán entregados a través de una organización que ofrezca garantías sobre el manejo adecuado de los fondos.
La Dimayor sostuvo que el fútbol puede convertirse en una herramienta de solidaridad y apoyo durante la emergencia, por lo que su intención es que la actividad deportiva también sirva para canalizar la ayuda de los colombianos.
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Entre los encuentros que estaban programados y que quedaron aplazados se encuentran:
Liga Betplay 2026-II
- Llaneros vs. Tolima
- Atlético Nacional vs. Santa Fe
- Boyacá Chicó vs. Junior
- Cúcuta vs. Águilas Doradas
- Inter Bogotá vs. Independiente Medellín
- Bucaramanga vs. Pasto
- Millonarios vs. Deportivo Cali
- Once Caldas vs. Alianza FC
- Deportivo Pereira vs. Jaguares
- América vs. Fortaleza
Copa Betplay 2026
- Millonarios vs. Barranquilla
- Alianza vs. Once Caldas
- Inter Bogotá vs. Real Cundinamarca
- Medellín vs. Pasto
- Llaneros vs. Deportes Quindío
- Deportivo Pereira vs. América
- Deportivo Cali vs. Atlético Nacional
- Fortaleza vs. Santa Fe o Unión Magdalena
Futbolistas se sumaron a la atención de los damnificados
Mientras la Dimayor reorganiza el calendario, algunos futbolistas decidieron involucrarse directamente en las labores de ayuda. Uno de ellos fue Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, quien llegó a la ciudad para repartir alimentos y agua entre personas afectadas por el terremoto.
El defensor contó que junto con otros jugadores del plantel comenzó a llevar comida a hospitales y zonas afectadas. También explicó que la escasez de productos básicos complicó la búsqueda de suministros, por lo que tuvieron que desplazarse hacia Cartago y otros municipios para conseguir alimentos y agua.
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“Hay mucha gente que necesita una ayuda, un granito de arena de todo Colombia. De verdad hay mucha necesidad, pero vamos para adelante”, afirmó Pacheco.
El jugador señaló que la situación en Pereira y sus alrededores ha sido especialmente difícil y destacó el trabajo realizado por sus compañeros para atender algunas de las necesidades de la población.
El terremoto también golpeó a los jugadores
La emergencia también afectó directamente a integrantes de los equipos profesionales. Jefry Zapata, delantero de Once Caldas, publicó imágenes del estado de su apartamento en Manizales, donde se observaron daños y grietas provocados por el movimiento telúrico.
La situación generó preocupación dentro del plantel de Once Caldas y llevó a su técnico, Hernán Darío Herrera, a cuestionar el regreso inmediato de la competencia.
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El entrenador manifestó que no estaba dispuesto a dirigir un partido mientras sus jugadores y sus familias enfrentaran las consecuencias del terremoto. Según explicó, dos integrantes del plantel perdieron sus viviendas y el grupo no se encontraba, desde su perspectiva, en condiciones psicológicas para competir.
“A mí no me pongan a jugar, que no juego, no dirijo. Si me tengo que ir del Once, me voy”, afirmó Herrera en declaraciones a Win Sports.
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