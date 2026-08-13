Alfredo Bedolla celebra que Estados Unidos reactive operaciones en Michoacán, tras amenazas a sus inspectores

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, celebró la reanudación de las actividades oficiales de Estados Unidos en la entidad y sostuvo que la coordinación bilateral se mantendrá “bajo un marco de respeto mutuo”, tras el anuncio de la embajada estadounidense sobre el restablecimiento total de sus operaciones en el estado.
En su cuenta oficial de ‘X’, el gobernador escribió: “Hoy celebramos la reanudación total” de las actividades oficiales de Estados Unidos en Michoacán. Añadió que su administración seguirá trabajando “en estrecha coordinación” para fortalecer la seguridad y afianzar los vínculos de cooperación entre ambas partes.
¿Qué anunció la embajada de Estados Unidos?
La publicación de Bedolla se difundió después de que la Embajada de Estados Unidos en México informara que retomará por completo sus actividades oficiales en Michoacán desde este jueves 13 de agosto de 2026. Según la declaración del embajador Ron Johnson, la decisión se tomó tras las medidas de seguridad aplicadas por el Gobierno de México y una evaluación de las condiciones en el terreno.
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Esta reanudación surge luego de que Estados Unidos suspendiera actividades el pasado 5 de agosto por una amenaza contra su personal.
Pese a la reapertura, Washington mantuvo para el estado la alerta de viaje en Nivel 4 “No Viajar”, la categoría más restrictiva de su sistema.
Johnson reconoció al gabinete de seguridad mexicano por las acciones que, afirmó, permitieron la reapertura. También indicó: “Continuaremos monitoreando las condiciones de seguridad” y ajustando las operaciones si resulta necesario.
Amenazas e inseguridad, entre las causas de la suspensión
La reanudación llegó ocho días después de la suspensión total de operaciones decretada el 5 de agosto, cuando Washington reportó una amenaza contra su personal en la entidad. Esa pausa afectó las inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, necesarias para la exportación de aguacate michoacano al mercado estadounidense.
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El antecedente inmediato de esa crisis fue la captura, el 1 de agosto, de Alfonso Fernández Magallón, alias “El Poncho” o “La Quiringua”, señalado por autoridades mexicanas como líder del Cártel de Los Reyes. Tras esa detención se registraron bloqueos e incendios de vehículos en municipios como Los Reyes y Peribán.
La alerta de viaje de EEUU sigue vigente
Pese al restablecimiento de actividades, la alerta de viaje para Michoacán no cambió. Estados Unidos mantiene al estado en Nivel 4 “No Viajar”, la clasificación más restrictiva de su sistema, por las condiciones de seguridad que, según la representación diplomática, persisten en la entidad.
La alerta de seguridad difundida por la embajada incluyó recomendaciones para ciudadanos estadounidenses, entre ellas mantenerse informados sobre cambios en las condiciones locales, limitar desplazamientos y usar el programa STEP para facilitar contacto en caso de emergencia.
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