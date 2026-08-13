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Alfredo Bedolla celebra que Estados Unidos reactive operaciones en Michoacán, tras amenazas a sus inspectores

La embajada anunció el restablecimiento total de labores oficiales desde este 13 de agosto de 2026, aunque Washington mantuvo para la entidad la clasificación de Nivel 4 “No Viajar”

Hombre de cabello canoso y barba, con gafas, vestido con camisa rosada, sonríe mientras sostiene un micrófono ante una audiencia
Alfredo Bedolla se dirige a una audiencia con un micrófono en la mano para hablar sobre seguridad en Michoacán. (ARBedolla)
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Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, celebró la reanudación de las actividades oficiales de Estados Unidos en la entidad y sostuvo que la coordinación bilateral se mantendrá “bajo un marco de respeto mutuo”, tras el anuncio de la embajada estadounidense sobre el restablecimiento total de sus operaciones en el estado.

En su cuenta oficial de ‘X’, el gobernador escribió: “Hoy celebramos la reanudación total” de las actividades oficiales de Estados Unidos en Michoacán. Añadió que su administración seguirá trabajando “en estrecha coordinación” para fortalecer la seguridad y afianzar los vínculos de cooperación entre ambas partes.

Publicación de Twitter con un perfil de usuario, texto en español, y una imagen de un documento oficial de la Embajada de Estados Unidos en inglés
Una declaración de la Embajada de Estados Unidos, firmada por el embajador Ron Johnson, anuncia la reanudación completa de sus actividades oficiales en Michoacán el 13 de agosto de 2026. (@ARBedolla)

¿Qué anunció la embajada de Estados Unidos?

La publicación de Bedolla se difundió después de que la Embajada de Estados Unidos en México informara que retomará por completo sus actividades oficiales en Michoacán desde este jueves 13 de agosto de 2026. Según la declaración del embajador Ron Johnson, la decisión se tomó tras las medidas de seguridad aplicadas por el Gobierno de México y una evaluación de las condiciones en el terreno.

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Esta reanudación surge luego de que Estados Unidos suspendiera actividades el pasado 5 de agosto por una amenaza contra su personal.

(Crédito: )
(Crédito: )

Pese a la reapertura, Washington mantuvo para el estado la alerta de viaje en Nivel 4 “No Viajar”, la categoría más restrictiva de su sistema.

Johnson reconoció al gabinete de seguridad mexicano por las acciones que, afirmó, permitieron la reapertura. También indicó: “Continuaremos monitoreando las condiciones de seguridad” y ajustando las operaciones si resulta necesario.

Amenazas e inseguridad, entre las causas de la suspensión

La reanudación llegó ocho días después de la suspensión total de operaciones decretada el 5 de agosto, cuando Washington reportó una amenaza contra su personal en la entidad. Esa pausa afectó las inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, necesarias para la exportación de aguacate michoacano al mercado estadounidense.

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Las cajas de cartón permanecen vacías en un almacén de envasado de aguacates después de que Estados Unidos suspendiera las inspecciones a la exportación de aguacates en el estado a raíz de una alerta de seguridad, una medida que podría retrasar los envíos desde la principal región productora de México hacia su mayor mercado, en Tacambaro de Codallos, en el estado de Michoacán, México, el 6 de agosto de 2026. REUTERS/Iván Arias
Las cajas de cartón permanecen vacías en un almacén de envasado de aguacates después de que Estados Unidos suspendiera las inspecciones a la exportación de aguacates en el estado a raíz de una alerta de seguridad, una medida que podría retrasar los envíos desde la principal región productora de México hacia su mayor mercado, en Tacambaro de Codallos, en el estado de Michoacán, México, el 6 de agosto de 2026. REUTERS/Iván Arias

El antecedente inmediato de esa crisis fue la captura, el 1 de agosto, de Alfonso Fernández Magallón, alias “El Poncho” o “La Quiringua”, señalado por autoridades mexicanas como líder del Cártel de Los Reyes. Tras esa detención se registraron bloqueos e incendios de vehículos en municipios como Los Reyes y Peribán.

La alerta de viaje de EEUU sigue vigente

Pese al restablecimiento de actividades, la alerta de viaje para Michoacán no cambió. Estados Unidos mantiene al estado en Nivel 4 “No Viajar”, la clasificación más restrictiva de su sistema, por las condiciones de seguridad que, según la representación diplomática, persisten en la entidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un individuo sostiene una pequeña bandera de Estados Unidos durante un evento solemne. La imagen destaca el simbolismo patriótico y el orgullo nacional asociado con la bandera estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alerta de seguridad difundida por la embajada incluyó recomendaciones para ciudadanos estadounidenses, entre ellas mantenerse informados sobre cambios en las condiciones locales, limitar desplazamientos y usar el programa STEP para facilitar contacto en caso de emergencia.

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