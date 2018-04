– No soy un analista. El rol del empresario no es el de comentarista. La actitud del empresario no tiene que ser la del reclamo o la queja. Tiene que dedicarse a identificar, dentro de panoramas y contextos con problemas y oportunidades, las cosas que son positivas y seguir proyectándose. Nuestro sector vive, en los últimos 20 años, una realidad que no es la misma que la del promedio de la economía, y eso es una suerte.