– Yo estoy en la industria desde 1981, como piloto de combate y luego en mantenimiento en LADE. Tengo unas 14.000 horas de vuelo. Fui presidente del centro de mantenimiento de CATA, la instalación privada más importante de la región hasta el ingreso de LAN. Después presidí la aérea: llegamos a tener 12 aviones turbohélice. Pero después de los 90 los "turbo" se fueron agotando. Además, no hubo más audiencias públicas. Entre 2007 y 2015 no hubo apertura. Teníamos 200 empleados, pagábamos todo y no podíamos volar. Trajimos dos Boeing 737 con leasing de USD 150.000, pero no los podíamos usar: pedíamos rutas y no nos daban. Vino un concurso de acreedores. Yo vendí mi parte a capitales chilenos (al ex presidente de Sky) y comencé un proyecto aparte. Entraron con un management profesional, pero no se pudo evitar el concurso y el pedido de quiebra.