En Industria reiteran que no hay animosidad y recuerdan que se eliminaron casi todas las subsecretarías de la estructura del Estado. Reiteran, una y otra vez, que no habrá cambios de rumbo. "Es irrisorio pensar que el Gobierno va a descuidar los sectores de todas las subsecretarías que cierra. La de Industria también desapareció formalmente, pero eso no quiere decir que dejamos de atender al sector industrial", ejemplifican cerca de Cabrera con ironía.