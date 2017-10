Conclusión, en el Merval no hay más burbuja de la que puede haber en los mercados internacionales. El único factor que imprime un componente de burbuja al actual escenario local es el "atraso cambiario", pero como vimos el mismo no es significativo en términos porcentuales ni tampoco cambiaría la actual tendencia alcista del mercado. Ergo, de no suceder la corrección a nivel internacional (y si no pasa nada raro en las elecciones de octubre) no hay corrección a la vista en el Merval, sino todo lo contrario.