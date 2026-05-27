Colombia y Sudáfrica son los países más desiguales en ingresos del mundo, según informe de Our World in Data y el Banco Mundial

Colombia y Sudáfrica lideraron en 2025 el ranking global de desigualdad de ingresos según Our World in Data y el Banco Mundial - crédito Camila Díaz/Colprensa

Colombia y Sudáfrica encabezaron en 2025 la medición de desigualdad de ingresos elaborada por Our World in Data con base en la Plataforma de Pobreza y Desigualdad del Banco Mundial, con un coeficiente de Gini de 0,54, en un mapa global que ubicó a Europa como la región con menor brecha distributiva y a América Latina y África como los espacios con mayores diferencias.

En el extremo opuesto del ranking, Eslovaquia registró 0,24 y Eslovenia 0,25 entre los 74 países analizados. India ocupó el tercer lugar entre los países con menor desigualdad, mientras que Países Bajos, Chequia, Bélgica, Noruega y Finlandia también quedaron dentro de los 10 primeros con mejores resultados.

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El coeficiente de Gini mide la distribución del ingreso en una escala de cero a uno, en el que uno representa el nivel más alto de desigualdad.

Calcular todos los ingresos que reciben los ciudadanos de un país es una tarea compleja e inexacta, pero el estudio citado mostró que la distribución del ingreso sigue siendo muy dispar tanto entre países como dentro de ellos. Colombia ya había registrado el mismo resultado en 2024, con un Gini de 0,54.

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El coeficiente de Gini utilizado en el informe coloca a Colombia y Sudáfrica con un valor de 0,54, los más altos entre los 74 países analizados - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Después de Colombia y Sudáfrica, Zambia apareció con 0,51. Luego se ubicaron Brasil, Panamá y Mozambique con 0,50 cada uno, según el listado.

El cierre del grupo de los 10 países con mayor desigualdad incluyó a Ecuador y Honduras con 0,46, seguidos por Costa Rica, Guatemala y la República Democrática del Congo con 0,45. En los cinco puestos siguientes volvieron a aparecer tres países latinoamericanos y otro africano, de acuerdo con el mismo ranking.

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Remi Stellian, profesor de economía de la Universidad Javeriana, explicó a La República que “el coeficiente de Gini tiene la ventaja de facilitar las comparaciones internacionales en materia de desigualdad”. También señaló que su fortaleza está en la disponibilidad relativa de datos de ingresos, que son el insumo principal del indicador.

Stellian advirtió que ese instrumento solo capta una parte del problema. “Sin embargo, la desigualdad es un fenómeno multidimensional. La distribución del ingreso permite capturarla, aunque de manera parcial. La desigualdad también surge en materia de acceso a la salud y la educación”, afirmó.

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Para el profesor universitario, la presencia reiterada de Colombia, Sudáfrica o Brasil en la parte alta del ranking sugiere que “la desigualdad puede alcanzar niveles muy altos durante décadas”. Añadió que existe consenso en que esa situación tiene efectos negativos sobre la economía.

Remi Stellian, de la Universidad Javeriana, afirmó que el coeficiente de Gini permite comparar internacionalmente la desigualdad de ingresos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Así mismo, Alejandro Espitia, politólogo y docente universitario, sostuvo que Colombia es una sociedad desigual, aunque con rasgos compartidos por otros países de la región. También hizo una distinción central sobre el debate público: “Puede existir un país muy pobre pero muy igualitario, y un país sin pobreza pero muy desigual”, dijo al medio citado.

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Según Espitia, el principal problema de Colombia sigue siendo la pobreza más que la desigualdad. Afirmó que cerca de dos tercios de la reducción de la pobreza en el país se explican por el crecimiento económico, aunque esa dinámica perdió ritmo frente a la de hace 15 años.

“Cuando Colombia crece, la pobreza baja”, dijo Espitia. También advirtió que el efecto del crecimiento sobre la desigualdad ha sido mucho más limitado y recordó que la economía colombiana completa cuatro años por debajo de su promedio histórico de expansión.

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Por su parte, Stellian señaló que la desigualdad también produce malestar social porque aumenta la incertidumbre, el sentimiento de vulnerabilidad y la inseguridad. Añadió que puede erosionar la confianza en las instituciones y en el gobierno, y derivar en actos violentos y conflictos internos.

Para enfrentar esa problemática, el economista planteó una agenda de política pública centrada en educación, lucha contra la informalidad, reforma agraria e inversiones en infraestructura dirigidas a regiones y poblaciones históricamente marginadas. “Esto es todo un reto. No solamente es necesario contar con una capacidad sólida de gasto público, sino también con talento humano que implemente y monitoree los proyectos correspondientes, además de que rinda cuentas”, afirmó.

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El crecimiento económico en Colombia ha reducido la pobreza pero no logró avances significativos en la disminución de la desigualdad - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La distribución regional del ranking mostró a América Latina y África como las zonas con mayores desigualdades de ingresos. Stellian atribuyó parte de ese resultado al legado de estructuras socioeconómicas heredadas de la colonización: alta concentración de la tierra, instituciones excluyentes y administraciones públicas débiles, sin poder ni recursos suficientes para impulsar reformas sociales en salud y educación.

El académico también mencionó la industrialización incompleta y la dependencia de productos primarios. Sobre ese punto, sostuvo: “Las economías latinoamericanas y africanas quedan atrapadas en una especie de trampa del subdesarrollo que actúa en contra de la reducción de la desigualdad. Sí existen espacios para actuar y, por lo tanto, para deshacerse de este legado. Sin embargo, esto toma tiempo, cuesta dinero, es riesgoso y puede contradecir los intereses de corto plazo”.

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El primer país europeo del listado general apareció recién en el puesto 25: Bulgaria, con 0,39. Después figuraron Israel y Kosovo con 0,38, mientras que Estados Unidos ocupó el lugar 18 con 0,42, por encima de Rusia y China, ambos con 0,36.

La concentración de países europeos entre los mejores registros confirmó a Europa como la región con menor desigualdad de ingresos en 2025, según el estudio de Our World in Data basado en datos del Banco Mundial. El texto fuente también indicó que los salarios en Europa se han ubicado entre los más altos.