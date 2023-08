Patricia Bullrich: “Habrá retenciones cero desde el día cero”

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich

La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, detalló las principales medidas económicas que dispondrá en caso de ser electa, entre las que se destaca el impulso de contar con una economía bimonetaria en rechazo a la dolarización y la eliminación de las retenciones desde el primer día del gobierno a partir de la implementación de “una tasa de sustitución”, como así también dar por finalizado el cepo cambiario e ir hacia un recorte del gasto de dos puntos del PBI.

En el marco del 6° Congreso Internacional de Coninagro, que se lleva a cabo en el auditorio central de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), Bullrich aseguró que desde su espacio “no creemos en la dolarización, sino en un sistema bimonetario en el que se pueda utilizar como moneda de curso legal el dólar, pero también el peso como nuestra moneda. Es una idea simple y concreta: uno puede hacer contratos en cualquier moneda”, dijo para lo cual se deberán establecer un serie de reformas en el Código Civil para poder llevar esto a cabo, marcó.

Para Bullrich “la dolarización lo que hace es no dejarnos elegir la moneda y, en segundo lugar, nos hace comer la inflación norteamericana. Si uno piensa desde 1980 hasta ahora el metro cuadrado en Estados Unidos pasó de valer USD 500 a USD 5.000, USD 10.000 o USD 50.000. Esa inflación se la comen los países dolarizados. Hay pocos países en el mundo (que hayan emprendido la dolarización). Creemos que cualquier economía que pueda resistir la dolarización es una economía pequeña que no tiene industria, agroindustria, capacidad de transformación de su producción con más valor agregado”.

En cuanto a las retenciones, la candidata de JxC dijo que “habrá retenciones cero desde el día cero” y que esta medida se llevará a cabo a partir de una tasa de sustitución. “Esa retención cero va a generar un mecanismo de retención de una parte del dinero que va a ser un crédito a futuro hasta tanto vayamos sustituyendo. Va a ser plata del productor. Primero vamos a hacer un corte muy fuerte (de los derechos de exportación), pero concretamente las eliminamos a las retenciones y pasamos a generar un mecanismo que es un ahorro que va a poder cobrar (el productor) en un determinado tiempo, mientras bajamos los gastos del Estado, en dos puntos del producto. Pero ya no va a ser una retención, sino un dinero que la gente va a tener como un ahorro para después utilizarlo y, como vamos a tener bimonetarismo, se lo va a poder tener en la moneda que se quiera”.

Por otro lado, Bullrich planteó la necesidad de ir hacia un déficit cero del Estado en pos de “bajar la inflación que nos mata y no nos permite avanzar”. Por eso, aseguró que va “a eliminar las restricciones a la exportación, con acuerdos de libre comercio” y destacó la necesidad de fortalecer el Mercosur y las relaciones con Brasil, a diferencia de lo declarado por el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei días atrás. Con este foco, Bullrich sostuvo que “nuestros socios estratégicos son aquellos con los que podemos negociar sin aranceles. Vamos a modernizar el Mercosur, es una vía que nos permite comerciar y Brasil es un socio estratégico: no nos importa quién es el presidente, sino que nos importa Brasil como país”.

Saqueos

En cuanto a los saqueos que se produjeron en las últimas horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en el interior del país, Bullrich consideró que es producto de una “sociedad rota que no ve ninguna autoridad. No hay Presidente, ni vicepresidenta. Hace una semana que tendría que estar instalado el sistema de emergencia. Cuando yo era ministra, teníamos alineados a todos los jefes de seguridad de los supermercados. Generamos un sistema con un protocolo que se activaba de manera inmediata y empezaba a funcionar y siempre llegamos antes”.

Respecto a las declaraciones de la vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en las cuales vinculó los saqueos a Milei, marcó que responde a “una politiquería barata. Uno puede no estar de acuerdo en un montón de cosas con Milei, pero pensar que va a organizar los saqueos, me parece una locura” y tras criticar a la funcionaria nacional, pidió que el el Gobierno “gobierne. No tenemos presidente ni vicepresidente. Tenemos un ministro de Economía (Sergio Massa) que negocia un crédito que no le dan. Tenemos un ministro de Seguridad (Ánibal Fernández) que siempre se lava las manos. ¿Quién gobierna de acá al 10 diciembre? ¿Vamos a estar así?”

El candidato a presidente por Hacemos por Argentina, Juan Schiaretti

“Cuatro años”

Por su parte, el candidato a presidente por Hacemos por Argentina, Juan Schiaretti, afirmó que si es elegido para ocupar la máxima autoridad del país “en cuatro años elimino las retenciones y arrancó con una rebaja del 25% a todas las retenciones. Somos el único país que exportamos impuestos. Hacemos todo al revés. Y no dicen la verdad aquellos que dicen que es imposible bajar las retenciones porque perjudica el fisco, pero está probado que por cada dólar que se bajan las retenciones, automáticamente sube 67 centavos de dólar la recaudación. no hay motivos para no hacerlo”.

Asimismo planteó la necesidad de “resolver el tema del déficit fiscal y alcanzar la estabilidad macroeconómica en serio. Un plan serio para esto tiene que tener como pilar la eliminación del déficit fiscal y junto a eso tiene que haber una política de ingreso y de asignación de recursos que sean consistentes, no parches sobre parches que hace el gobierno”.

Por último, Schiaretti criticó la grieta que se instaló en la política y la sociedad argentina y remarcó que “significó el fracaso del gobierno de Cristina, el de Macri y este también. La conclusión es que hoy el ingreso medio de Argentina es menor al de 2011. Es el fracaso de los gobiernos y el empobrecimiento de la población”, al mismo tiempo que remarcó que “después del 22 de octubre, con los que piensen como nosotros estamos dispuestos a acordar para que el país salga adelante, pero todavía estamos todos compitiendo”.

Sequía

A su turno, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, hizo un repaso de los efectos de la sequía en el sector y en la economía del país en general. “Si el año pasado hubiésemos hablado de que nos iban a faltar 22 millones de toneladas de soja, 18 de maiz y 8 de trigo, si hubiéramos pensado que esa sequía iba a pulverizar la base forrajera resintiendo fuertemente a los productores ganaderos y tamberos, que las heladas iba complicar de maner importante los cultivos primarios y economías regionales, ni en el peor de los escenarios que nos hubiéramos imaginado que podía pasar, pero pasó”, dijo Bahillo.

En este sentido, Bahillo subrayó que si bien las inclemencias del clima “generaron muchos inconvenientes, el perjuicio más importante lo tuvieron los productores. En este contexto la sequía afectó a la macroeconomía, en un contexto complicado y con un endeudamiento importante, y nos falta el 50% del saldo exportable de los principales cultivos”.

“En ese contexto intentamos ayudar. Hubo una diversidad de medidas de asistencia directa a través de cooperativas y provincias. Si fueron suficientes o no, el tiempo lo dirá, porque hay que seguir acompañando. El saldo para saber si fueron positivas es que no hayan quedado productores en el camino. Nuestro compromiso es seguir trabajando. No concebimos el desarrollo de nuestro país sin un entramado productivo fortalecido”, concluyó.

Por su parte, el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, planteó que el sector “está golpeado por la incertidumbre y estamos dolidos por el delicado y áspero momento que nos toca vivir. Desde esta entidad no somos ajenos y sentimos en carne viva lo que nos pasa. En medio de esto, nos sostiene los principios del cooperativismo y por eso nos aferramos más que nunca a nuestra convicción de seguir adelante, fortalecidos y basados en la ayuda mutua en búsqueda del bien social y el desarrollo común”.

Según relató Laucirica, “en febrero ya se avizoraba un gran daño por efecto de la sequía, no solo en el bolsillo de los productores, sino también en los servicios y comercios del interior de nuestro país. En cada momento de diálogo pudimos ratificar que nuestras cooperativas son motores del desarrollo local, tanto en las economías pampeanas como en las regionales. En todas ellas nos transmitieron los mismos problemas: el perjuicio causado por la inflación, el atraso la brecha cambiaria, la alta carga fiscal, el conjunto de regulaciones y reglamentaciones que entorpecen burocráticamente la gestión administrativa, la inseguridad, la educación insuficiente, la falta de caminos rurales y conectividad que dificultan la logística y el acceso a la salud en la población rural”.

“hoy avizoramos una oportunidad dada por una mayor de alimentos, con grandes posibilidades para nuestro sector y nuestro país. Para aprovechar esta oportunidad se requiere hoy más que nunca de políticas de estado que generen previsibilidad, reglas claras que permanezcan en el tiempo, incentivar la producción y agregado de valor, de manera tal que el desarrollo sea una realidad para el conjunto de la sociedad argentina”, concluyó el dirigente rural.

