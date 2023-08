Las nuevas imágenes de Rubiales con una jugadora que avivó la polémica y la denuncia de acoso que pone en jaque su futuro

Athenea del Castillo Beivide es llevada en andas por Luis Rubiales (Photo by DAVID GRAY / AFP)

“Creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable”. Esa frase de Pedro Sánchez, presidente de España, se produjo tras una reunión con el rey Felipe VI. La actitud de Luis Rubiales con la jugadora Jenni Hermoso tras darle un beso en la boca generó impacto en todo el país. A 72 horas del histórico título que consiguió la selección española femenina en el Mundial de fútbol, las miradas están puestas en el futuro del titular de la Real Federación Española de Fútbol.

El futuro de Rubiales está en jaque. En unos días, el próximo viernes 25, el presidente de la RFEF deberá dar su versión de todo lo acontecido en la Asamblea General Extraordinaria que el resto de la directiva le solicitó “con carácter de urgencia” al propio hombre que está en el centro de la escena por sus actitudes en medio de la celebración del campeonato.

Justamente, después de lo que sucedió con la número 10 de las flamantes campeonas del mundo, salieron a la luz nuevas imágenes de un gesto de Rubiales con otra jugadora. Tras el final del partido ante Inglaterra, y en la previa a la entrega de medallas, el presidente de la federación cargó y puso el cuerpo de la jugadora Athenea del Castillo sobre sus hombros.

Las fotos en pleno campo de juego del Accord Stadium de Sydney, Australia, se sumaron a la complicada situación que atraviesa Rubiales. En ese sentido, el programa El Chiringuito TV también difundió las que serían las últimas imágenes entre el presidente de la RFEF y Hermoso una vez que estaban en el aeropuerto. En el video, se lo puede ver al personaje abrazando a una jugadora y luego le da una palmada en el hombro a la futbolista que besó tras que recibió la medalla de campeona del mundo.

La última imagen de Rubiales y Jenni Hermoso tras el título

Antes de la aparición de estas nuevas pruebas sobre el accionar de Rubiales, y en medio del conflicto, el personaje en cuestión publicó un descargo en el que ofreció sus disculpas frente al repudio público. “Me he equivocado, fue sin mala fe, en un momento de máxima efusividad sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe de ninguna de las dos partes, ocurrió lo que ocurrió cuando estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español, campeonas del mundo, una barbaridad. Para esto venimos trabajando desde hace mucho en la RFEF y nos sentimos orgullosos. Pero hay un hecho que tengo que lamentar entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos. Y sí que estoy apenado porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino y siendo la segunda Copa del Mundo que conseguimos, esto haya empañado en cierto modo la celebración”, expresó.

En las últimas horas, la aparición de una denuncia de acoso avivó la polémica sobre qué será del futuro del hombre que maneja los destinos del fútbol y otras disciplinas afines en España. Tamara Ramos, quien fue directora de marketing de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) cuando Luis Rubiales era el presidente, rompió el silencio y habló a 10 años de la denuncia que hizo por presunto acoso y humillación mientras realizaba su trabajo.

“Ahora sí me van a creer”, explicó Ramos en diálogo con El programa del verano, que se emite por Telecinco, de la TV española. “No me sorprende en absoluto porque lo conozco desde hace muchísimos años y lo sufrí, lo que me ha extrañado es que lo haga en público”.

En las imágenes de la entrevista, se la puede ver muy nerviosa y temblando a la ex compañera de trabajo de Rubiales, que dejó una contundente referencia de los días que compartió con el hombre apuntado por toda España. “He sufrido humillaciones, golpes y palabras que no puedo repetir. Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo”, explicó.

Quien hoy es la directora general del sindicato Futbolistas ON, también recordó comentarios obscenos que Rubiales le propinó delante de jugadores históricos de la selección masculina como Iker Casillas o Gerard Piqué. “Venga, ve, que has venido a ponerte las rodilleras” o “¿de qué color traes hoy la ropa interior?”, aseguró en la nota.

Una ex compañera de trabajo denunció a Rubiales por acoso sexual

Más allá del pedido de autoridades del gobierno español, también se sumó una voz importante del PP. La vicesecretaria de Política Social y Reto Demográfico del Partido Popular, Carmen Fúnez, solicitó la dimisión del titular de la RFEF, ya sea voluntaria o forzada por las federaciones territoriales. En una nota con la Sexta, la dirigente dijo que es “bochornoso” e “inaceptable” el gesto de Rubiales con Hermoso. “Lo lógico, lo aceptable, sería que dimitiese él, pero viendo que no es así, espero que las federaciones de las comunidades autónomas le obliguen a dimitir”, señaló.

El futuro dirigencial de Rubiales en el fútbol de España se definirá en las próximas horas. Después que la propia Hermoso le negara un respaldo tras lo acontecido, como indicó el medio Relevo, tras una súplica del presidente, el escenario parece muy complicado.

Rubiales se subió al hombro a una jugadora de España tras el título (Photo by DAVID GRAY / AFP)

El abrazo del presidente de la RFEF a Aitana Bonmati en el podio (AP Photo/Alessandra Tarantino)

