El ambicioso proyecto de Tevez en Independiente: del amistoso con la Juventus a los refuerzos de jerarquía que se sumarían a Izquierdoz

Luego de su presentación oficial como nuevo entrenador del Rojo, Carlos Tevez realizó un raid mediático para tranquilizar a los hinchas y exponer sus objetivos ante su nuevo desafío. En su última aparición pública, en diálogo con ESPN, el Apache destacó sus metas a corto y largo plazo. “Ojalá pueda ser parte de la historia de Independiente. Estamos acá para encaminarlo; pero no podemos hablar de proyectos, porque hay que ganar. Independiente tiene que empezar a ser Independiente de nuevo. Tiene que empezar a viajar y a jugar amistosos contra la Juventus. Uno apunta a eso”, sorprendió.

“Hay que jugársela. Confío plenamente en estos jugadores. El club me dio esa responsabilidad. Toda esa locura que se vive con el tema del descenso está reflejada en mí y yo pongo en juego mi carrera. Somos muy pocos los que quisimos agarrar este fierro caliente”, continuó el DT en referencia a las respuestas negativas ante las propuestas a Gabriel Milito, Ariel Holan y Daniel Garnero. Y agregó: “Vamos a hacer todo para ganar. Si uno sale a especular y le muestra esos temores a los jugadores se genera una incertidumbre que no quiero ver dentro de la cancha”.

Te puede interesar: Arden los promedios tras el triunfo de Huracán: Independiente quedó en zona de desempate para evitar el descenso

Con relación a las incorporaciones para reforzar el plantel, el ex estratega de Rosario Central reconoció que prefiere mantener la cautela y no sumar protagonistas del exterior o las juveniles. “No vamos a salir a como locos a buscar jugadores. De ayer a hoy me ofrecieron 20 futbolistas, pero yo necesito que vengan 2 ó 3 que conozcan esta situación, lleguen y jueguen. Hoy al único que tengo como prioridad es el Cali Izquierdoz, porque sé que lo puede hacer. No se puede traer a chicos de Paraguay o de Inferiores, que ni siquiera los vi”, advirtió.

En este sentido, Tevez reconoció que lo del central con pasado en el Xeneize y Lanús “está encaminado”. “Ahora depende de la dirigencia. Él quiere venir. Lo vamos a esperar, porque lleva un proceso y una negociación. Si fuese por mí, ya estaría acá desde ayer”, explicó. Además, realizó un diagnóstico del plantel actual y comprendió que requiere de atacantes vertiginosos. “Necesitamos jugadores que se puedan sacar a un tipo de encima y puedan ocasionar peligro en el uno contra uno. Hoy nuestros extremos están trabajando más en el aspecto defensivo, que en el ofensivo. Iremos a buscar jugadores para esos puestos”, detalló.

Te puede interesar: Carlos Tevez fue presentado como DT de Independiente: “Está en juego mi apellido, voy a ver si tengo la capacidad para dar vuelta este quilombo”

Uno de los posibles refuerzos lleva el nombre de Lucas Colitto, quien se desempeña en Barracas Central. “Me gusta , porque es extremo y nos puede brindar muchas soluciones en ese puesto. Hoy no tenemos tiempo para analizar jugadores del exterior. Necesito que vengan, se pongan la camiseta y jueguen”, insistió.

Otro de los nombres que deslizó fue el de Ignacio Malcorra, a quien conoce de su paso por el Canalla. “A Nacho lo tuve en Central y sé lo que me puede dar. Es un gran jugador que se tira de cabeza por uno, pero no hay que apurarse”.

Por otro lado, en referencia a las declaraciones que había dado Mauricio Cuero relacionadas al conflicto interno que atravesaba el plantel, el Apache subrayó que “es complicado cuando se establece una incertidumbre, porque faltaban conexiones entre los futbolistas”. “Estos días fueron intensos, porque quiero mostrar lo que quiero. El grupo está fuerte, porque hay seres humanos muy convencidos. Hay buen clima. En esta situación, los hinchas tienen que entender que hay muchos pibes. Pasaron muchos técnicos que no pudieron hacer jugar bien al equipo. Prefiero que se la agarren conmigo, porque voy a ser el principal responsable”, argumentó. “Sentí un grupo unido, que tiran todos para adelante. No vi malestar, ni discusiones. Todos los trabajos que hacemos salen a mil”, enfatizó. “En el fútbol argentino hay que sudar sangre. Sobre todo en esta situación”, concluyó el DT

SEGUIR LEYENDO