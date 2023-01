Los complejos de soja y maíz cerraron 2022 con exportaciones récord de casi USD 32.000 millones

Volvieron a destacarse las exportaciones de soja y maíz (Télam)

Las exportaciones de los complejos de soja y maíz volvieron a romper un récord durante el año pasado y alcanzaron ventas conjuntas por USD 31.831 millones, superando así la marca histórica de 2021 por un 2,5 por ciento. De esta manera, solamente estos dos cultivos y su industria derivada despacharon cerca de un tercio de las exportaciones totales de Argentina estimadas en casi 90.000 millones de dólares.

El precio de la soja cayó más de un 2% en la primera rueda del año del mercado de Chicago Hubo también caída en los valores del trigo y el maíz, como consecuencia del fortalecimiento del dólar que impacta en la dinámica exportadora de Estados Unidos, y las fuertes pérdidas en mercados bursátiles VER NOTA

“En términos nominales nos encontramos ante un nuevo récord para el comercio exterior de los granos gruesos argentinos”, marcó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en el cual da cuenta de un aumento de USD 761 millones en los ingresos respecto a 2021, a pesar de que en volumen, los despachos fueron menores para ambos granos.

En esta línea, el informe de la entidad bursátil destacó que “con estos números, la soja y el maíz esperan posicionarse nuevamente en este 2022 como los dos principales complejos exportadores de la Argentina. Cabe recordar que en 2021 entre ambos complejos representaron más del 42% de las exportaciones nacionales”.

Más de 2.500 nuevos productores de soja y maíz se sumaron a un plan de asistencia del Gobierno Se trata del Programa de Compensación para Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz. Hoy se publicó una Resolución Oficial. Por otro lado, el Gobierno realizará anuncios de medidas en las próximas horas VER NOTA

El grueso de las divisas que ingresaron durante el año pasado correspondieron al complejo sojero. Así, las exportaciones de poroto, harina y aceite de soja marcaron un 2022 con un crecimiento del valor exportado del 2,5% respecto al año 2021, cerrando el año con embarques por más de USD 22.562 millones, unos USD 554 millones más que en el anterior récord. No conforme con ello, si lo ponemos en perspectiva con el 2020, la suba es del 58 por ciento.

Por su parte, el maíz habría concluido su 2022 con más de 35 millones de toneladas exportadas, y un comercio exterior de USD 9.269 millones. En el caso del cereal, los precios también ejercieron un fuerte contrapeso para el recorte exportador que se observó en volumen de casi 5 millones de toneladas, ya que las exportaciones maiceras en valor mostraron un crecimiento del 2,3% respecto al 2021, y de más del 50% si lo comparamos con el 2020.

Exportaciones de poroto

Teniendo en cuenta estos valores ingresados, desde la entidad bursátil plantearon la pregunta de por qué Argentina continúa con problemas en sus cuentas exteriores. “El récord de comercio exterior no sólo es para las exportaciones, sino también para las importaciones que cerrarían el 2022 también en su mayor nivel histórico, con fuertes subas en volúmenes y precios. De esta manera, entre los múltiples factores que explican la importancia del agro existe una dimensión fundamental: es el principal exportador neto de la economía argentina”, explicaron los técnicos de la BCR.

Perspectivas

No obstante este récord alcanzado el año pasado, las perspectivas para el 2023 no son tan optimistas, sobre todo por el fuerte recorte en las potenciales exportaciones que realizará el complejo triguero de USD 2.000 millones. Según la entidad bursátil rosarina, se proyecta para los próximos 12 meses exportaciones en valor de los principales cadenas granarias del país en USD 40.695 millones, USD 1.200 millones menos que lo estimado para el año actual, aunque las proyecciones de embarques de maíz y soja todavía se mantienen por encima de las concretadas en 2022.

Una propuesta que se viralizó: productores siembran la cara de Messi en campos de maíz Fue una iniciativa de un ingeniero agrónomo cordobés, que comenzó en la previa del Mundial y se viralizó. Hoy son más de 20 campos donde se puede ver la cara del astro sembrados con tecnología de última generación VER NOTA

Estas estimaciones están basadas en el área de intención de siembra de la cosecha 2022/2023 y rindes promedio de las últimas cinco campañas. En el caso de la soja, la estimación parte de un supuesto de producción de 46,7 millones de toneladas a nivel nacional, que dejaría exportaciones de poroto por 5,8 millones de toneladas, envíos al exterior de harina/pellets por 28,8 millones, de aceite por 5,4 millones y de biodiésel por 1,35 millones en toda la campaña, mientras que por el lado del maíz la estimación está construida en base a un supuesto de producción de 51,2 millones de toneladas para el ciclo 2022/23 que decanta en exportaciones de 36,5 millones en la campaña.

Ventas al exterior de maíz

Obviamente, estos volúmenes están atados a las variaciones productivas que se den durante los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte sequía que afecta al grueso de los cultivos implantados. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el complejo soja registraría despachos por USD 24.700 millones, casi USD 730 millones más que en el 2022. El mayor volumen proyectado a exportar de todos los productos del complejo, que alcanzaría los 3,8 millones de toneladas entre el poroto, la harina/pellets, el aceite y el biodiésel “más que compensan precios de exportación levemente inferiores para este año”.

Por su parte, el complejo de maíz alcanzaría exportaciones por USD 9.983, y superaría la marca del 2022 en USD 150 millones. Sin embargo, la última estimación realizada por la entidad registró un recorte de US$ 460 millones respecto a lo previsto hace un mes producto de un ajuste en la previsión de producción.

Seguir leyendo: