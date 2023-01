Sobrevive la media res: el Gobierno dio marcha atrás con su eliminación y la comercialización en piezas más pequeñas ya no será obligatoria

Siguen las idas y vueltas por el final de la media res

La extensa guerra de la media res sumó un nuevo capítulo. Luego de varios intentos oficiales por eliminar su uso como forma principal de comercialización de la carne, las resistencias en el sector pudieron más y ahora vuelve a postergarse.

Tras intensas negociaciones con los sectores de la carne involucrados y representantes de las provincias, el Gobierno decidió hoy dejar sin efecto la Resolución Conjunta de varios ministerios que obligaba la salida de carne en trozos inferiores a 32 kg con destino al comercio minorista. Así lo confirmaron a este medio fuentes oficiales y del sector privado.

Hay que recordar que la Resolución conjunta debería haber entrado en vigencia el próximo 15 de enero.

Todo comenzó en abril del 2021, cuando el Gobierno de Alberto Fernández avanzó con la implementación del sistema de modernización del comercio de carne vacuna que incluía la prohibición de la venta en medias reses e imponía el troceo obligatorio. No todos los actores de la cadena de la carne estaban de acuerdo con la idea oficial, surgieron diferencias en el camino, y las mismas actualmente fueron el desencadenante para que las actuales autoridades de la Secretaría de agricultura tomaran la decisión que hoy se comunicó de manera oficial.

Tras varias prórrogas que se realizaron desde 2021, todo indicaba que el próximo 15 de enero ya no se iba a permitir que las medias reses vacunas tan tradicionales en la Argentina salieran de los 400 frigoríficos y mataderos habilitados en el país. Primero, como muchas provincias alzaron la voz contra esta imposición nacional, se había aceptado flexibilizar la medida para permitir que esas mitades del animal pudieran seguir siendo movilizadas mediante “medios mecánicos”. Pero tampoco en este aspecto hubo acuerdo, y este jueves la Secretaría de Agricultura finalmente desistió por completo de meter mano en el asunto.

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura

No obstante, lo que sí queda firme es que los trabajadores no podrán cargar en sus hombros o espaldas trozos de carne mayores al peso antes citado, para lo cual se deberán utilizar “medios mecánicos” de manera obligatoria, como solicitó el sector abastecedor del mercado interno desde un principio. O sea, el Gobierno derogará la Resolución Conjunta 4 entre los entonces ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Desarrollo Productivo y de Trabajo emitida en abril de 2021, que imponía “que las salidas de carnes de los establecimientos de todo el país, destinadas a comercio minorista, sólo podrán hacerse en unidades resultantes del fraccionamiento de las medias reses en trozos cuyos pesos individuales no superarán los 32 kilos”.

Sin embargo, seguirá vigente la decisión de la cartera laboral que prohíbe el denominado “hombreo” de la media res o de cualquier trozo de carne de un peso superior al antes mencionado. Por lo tanto, no existirá ninguna obligación de cómo comercializar la carne (los establecimientos podrán hacerlo en trozos de cualquier peso e incluso a través de medias reses), pero sí estará totalmente prohibido que los trabajadores sigan cargando pesos de hasta 120 kilos en su espalda al descargar los camiones para abastecer las carnicerías. Esa cuestión deberá ser controlada por las autoridades de Trabajo, sin interferencia de otras áreas.

Hay que recordar que el sector exportador de la carne vacuna, agrupado en el Consorcio ABC, siempre expresó su apoyo a la implementación del troceo. Los que se oponían a la prohibición de la media res, eran la mayoría de los frigoríficos consumeros y sobre todo los matarifes, que son los encargados de abastecer al mercado interno de carne bajo esa modalidad, precisando que detrás de esa movida había una estrategia de los exportadores por ganar posiciones en el abasto de carne a los argentinos. Fue así, que llevaron adelante la propuesta, con el objetivo de cumplir con la Resolución del Ministerio de Trabajo, de seguir comercializando las medias reses con la utilización de medios mecánicos.

De acuerdo a lo que detalló la Cámara de Matarifes a sus asociados, “se sugiere tomar especial precaución en asegurar para la salida de carnes a reparto temperatura a 7C, evitar que las medias reses tomen contacto con el piso del camión o carros, en su defecto utilizar empaque adecuado y el uso de medios mecánicos para la descarga de pesos superiores a 32 kg”.

