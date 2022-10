Sergio Massa reafirmará su acercamiento al campo con un plan para pequeños productores

Foto de archivo - El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, habla con los medios en Buenos Aires, Argentina. Ago 3, 2022. REUTERS/Matias Baglietto/

El ministro de Economía, Sergio Massa, presentará hoy un paquete de medidas para pequeños y medianos productores, con el objetivo de impulsar la próxima siembra de soja y maíz. Una campaña de cultivos de verano que se presenta con muchas complejidades, especialmente por una dramática situación climática ante el efecto de la la ausencia de precipitaciones y las heladas tardías.

El titular del Palacio de Hacienda encabezará desde las 11.30 un acto en un establecimiento rural del distrito bonaerense de Las Heras. Estará acompañado por el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y fueron invitados los presidentes de las cuatro entidades del campo que conforman la Mesa de Enlace. Algunos de ellos ya adelantaron que no asistirán por problemas de agenda, y no se descarta que envíen una representación técnica.

Según precisaron ayer los dirigentes de la Mesa de Enlace tras una reunión que mantuvieron con el Secretario de Agricultura, quien les adelantó los aspectos más salientes de los anuncios de hoy, el plan que instrumentará el Gobierno estará dirigido a pequeños y medianos productores de hasta 400 hectáreas de soja y 100 de maíz. No se descarta desde los despachos oficiales que se puedan sumar otros sectores al beneficio, como podrían ser la lechería y las economías regionales.

Ayer reunión de la Mesa de Enlace con el Secretario de Agricultura, en la previa de los anuncios de Sergio Massa

Tras la vigencia del dólar soja, por el cual los productores vendieron más de 14 millones de toneladas de la oleaginosa y generando ingresos por una cifra superior a los USD 8.100 millones, Sergio Massa decidió destinar unos 40.000 millones de pesos para destinarlo al plan de estímulos que se presentará hoy, por el cual se podrá afrontar el 40% del valor total de los fertilizantes y semillas que se necesitarán para la siembra.

Los productores que decidan acceder al beneficio no tienen que haber registrado operaciones en el dólar soja ni mantener más de un 15% de stock de la oleaginosa. Todo será a través de un aporte no reintegrable, previa inscripción en la web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y de acuerdo a los primeros cálculos los productores de maíz podrían percibir unos $20.000 por hectárea y $6.500 por hectárea en el caso de la soja.

Opinión de los dirigentes

En un contexto complicado desde lo climático, con situaciones de alarma en diferentes cadenas productivas, y con la mirada puesta en lo que sucederá en esta jornada con el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2023 en el que el Gobierno podría recuperar las facultades para manejar las retenciones, la dirigencia del campo expresó ayer su opinión sobre las medidas que promueve el ministerio de Economía.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, dijo ayer tras la reunión con el Secretario de Agricultura, que “obviamente que no se puede negar que el aporte que anunciará el Gobierno es una ayuda al bolsillo del productor, pero no soluciona los problemas estructurales del sector. Hoy sabemos que el diferencial cambiario sigue siendo el punto de ajuste, juntamente con las retenciones y la falta de políticas para los temas de fondo que tanto nos preocupan. No lo decimos por capricho sino porque los números no cierran y sobre todo en una situación climática como la que estamos viviendo que cada día se agrava más”.

Otro de los dirigentes de la Mesa de Enlace que habló con la prensa, fue el Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda. “Nosotros no queremos ayudas específicas, como productores queremos que nos dejen trabajar libremente”. A todo esto, ayer durante el encuentro con el Secretario de Agricultura, la Mesa de Enlace reclamó medidas concretas para auxiliar a los productores afectados por la sequía, la apertura total de la exportación de carne vacuna, apoyo a las economías regionales, a los tamberos, y productores que se vieron perjudicados el dólar soja, y la eliminación de las medidas del Banco Central que incrementan las tasas a los productores de sojeros.

