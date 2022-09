Con el foco en innovación, desarrollo, sustentabilidad y rendimiento, se presentó el 1° Congreso Internacional de Maíz

Autoridades nacionales y provinciales ayer en el lanzamiento del evento internacional de la cadena de maíz.

El maíz hace ya varios años que volvió a ganar un lugar de relevancia en el campo argentino, hasta convertirse en el cultivo de mayor producción a nivel local y el segundo en importancia económica, por lo menos en lo que respecta al comercio exterior. Pero este cereal no representa solo el grano amarillo que ya todos conocemos, sino que su cadena productiva es inmensamente grande y sus derivados van desde alimento para animales hasta combustibles, plásticos y hasta maquillajes y objetos de higiene personal.

Es por eso que las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, en conjunto con la Asociación del Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) y la productora La Pastelera, decidieron lanzar ayer el primer Congreso Internacional de Maíz, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la capital cordobesa el 19 y 20 de octubre de este año.

La presentación del evento, que se realizó en la Casa de Córdoba, ubicada en el barrio porteño de Congreso, estuvo a cargo del secretario de Agricultura de Córdoba, Marcos Blanda, y el coordinador general del Congreso, Alberto Morelli, quienes dieron detalles sobre el mismo, seguido por las palabras del ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia mediterránea, Sergio Busso, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo.

En este sentido, Bahillo hizo un repaso de cómo nació la idea del Congreso Internacional de Maíz, sobre todo teniendo en cuenta que antes de ser funcionario nacional, fue ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos. “Cuando empezó Sergio (Busso) a hablar de esto, me invitó a trabajar en conjunto en el desarrollo de esta jornada y le dije que sí, que lo acompañaba, porque comparto totalmente la mirada y el objetivo que busca esta jornada”.

Juan José Bahillo.

Bahillo marcó la importancia que tiene el maíz para su provincia, en especial para la avicultura, una de las principales actividades económicas de Entre Ríos. Según puntualizó, allí se producen 2 millones de toneladas del grano amarillo, de las cuales 800.000 toneladas se exportan, lo que hace que los productores pecuarios deban recurrir al maíz de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

A nivel nacional, Bahillo informó que, de acuerdo a las estimaciones oficiales, la campaña 2021/22 del cereal cerró con una producción de 59 millones de toneladas sobre un área sembrada de 8,7 millones de hectáreas. Asimismo, dijo que del total cosechado, el 66% tiene como destino la exportación.

Pero más allá de estos números, el funcionario nacional hizo especial hincapié en la necesidad de producir mayor cantidad y de manera sostenible, teniendo en cuenta el momento del país y los requerimientos externos. “De la problemática, las complejidades y los desafíos que tiene nuestro país se sale con más y mejor producción. No hay economía en el mundo que haya estado en la situación que está la nuestra y la haya superado yendo a menos. Tenemos que ir por más y tenemos todas las condiciones para lograrlo, con la mayor cuenca fotosintética del planeta, productores de punta con altísima tecnología que son muy eficientes con sistemas amigables con el ambiente y producciones sostenibles.

Y agregó: “Es nuestra responsabilidad producir más impactando menos y es responsabilidad de todos en el Estado generar las políticas para esto. La consigna de nuestro Gobierno es solucionar los problemas pendientes que todavía tenemos, que nos duelen y la manera de hacerlo es produciendo más, generando mayor valor agregado, mayor nivel de actividad económica y generando inclusión laboral”.

Por su parte, Busso remarcó la voluntad política e institucional de los gobiernos de las provincias organizadoras y destacó que el objetivo del congreso es “desde lo público tratar de escalar fundamentalmente en algo que veníamos planteando ya con la BCCBA y Maizar para tratar de de poner en valor esta discusión que tenemos que dar y ver cómo funciona no solamente Argentina sino el mundo”.

De izquierda a derecha: Sergio Busso, Juan José Bahillo y Marcos Blanda.

“El objetivo que tenemos con esto es que tenemos de producir más para crecer y no solamente generar los recursos que el país necesita desde el punto de vista de las posibilidades que tenemos, sino también para poder exportar y transformar lo que producimos. Es una frase que se viene repitiendo permanentemente y más allá de las condiciones coyunturales que tenemos es un objetivo. El país sale adelante produciendo más, no de otra manera. Más allá de las diferencias, tenemos que tratar de construir una política pública-privada que la legitime y vaya por esa dirección, no hay tantos misterios. En ese sentido el congreso nos va permitir eso y nos va a servir para poner en valor estas cuestiones que estamos planteando”, finalizó Busso.

Más testimonios

Por su parte, el coordinador general del Congreso Internacional del Maíz, Alberto Morelli sostuvo que “hoy con toda la biotecnología y el mejoramiento genético es un cultivo seguro a pesar de las adversidades. El Congreso va a ser un aporte muy importante para pensar fuertemente en el desarrollo y producción de maíz para todo el país”. En esta línea, el secretario de Agricultura de Córdoba, Marcos Blanda, reafirmó que “asistir a este Congreso es importante para la cadena del maíz y el sector agroindustrial”, y subrayó que “no podemos perdernos las visiones y matrices energéticas o productivas, o de cómo otras industrias o actividades ven el potencial del maíz.

A su turno, el presidente de la BCCBA, Juan Carlos Martínez, opinó que el cereal “es un producto que permite agregar valor con casi cuatro millones de toneladas que se procesan de distinta manera. Si bien esto constituye el 20% de la producción, abre la expectativa para que este proceso de agregado de valor y de industrialización, también de generación de empleo genuino, se pueda optimizar más aún. Este es el desafío que debemos encontrar entre todos”.

El Secretario de Agricultura junto al presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba y el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba.

Por último, el presidente de Maizar, Pedro Vigneau, expresó que “estamos en la era del conocimiento, por lo tanto, a cada minuto aparecen nuevas herramientas que nos harán tomar decisiones más objetivas y más eficientes en la producción. En este Congreso se van a abordar todas las temáticas que tienen que ver con el cultivo, nutrición, genética, maleza, plagas, enfermedades, biológicos, y cómo podemos insertarnos en los mercados”.

El congreso

El 1° Congreso Internacional de Maíz tendrá como sede el Centro Convenciones Córdoba (CCC), ubicado en la ciudad capital de la Provincia, entre los días 19 y 20 de octubre y se encamina a transformarse en un encuentro de relevancia para la cadena maicera. El evento contará con la presencia de especialistas internacionales como Plinio Nastari, Nilson Aparecido Leitao, Fernando Camargo y Amador Sánchez Rico, quienes abordarán temas como los desafíos de la seguridad alimentaria global, la movilidad sostenible y la relación entre la política y el agro.

A nivel nacional disertarán, entre otros, los integrantes de la Comisión Joven de Maizar, para analizar la vinculación del sector con la política, y la percepción pública; Rodrigo Ramírez sobre el camino de los bioinsumos; Federico Bert el papel de las Agtech; Gabriel Esposito los fertilizantes en el cultivo de maíz, Roberto de Rossi en temas como la Fitopatología de cultivos, Eduardo Sierra analizando que sucederá con el clima y Fernando Andrade expondrá sobre la agricultura que viene. “Estos solo serán algunos de los más de 70 oradores nacionales e internacionales que propondrán los temas más importantes para la industria y al mismo tiempo para los productores”, destacaron los organizadores.

