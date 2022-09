Dólar soja: las ventas de los productores crecieron 500% en una semana y superaron los 3 millones de toneladas

En los tres primeros días de la semana se vendieron más de 3 millones de toneladas con el nuevo esquema que diseñó el Gobierno. REUTERS/Bryan Woolston/Archivo

La Bolsa de Comercio de Rosario actualizó los datos de venta de soja hasta el momento, en el marco del Programa de Incremento Exportador que lanzó el domingo pasado el Gobierno de Alberto Fernández, y según las anotaciones de operaciones que figuran en el SIO-Granos.

Entre el último lunes y ayer los productores comercializaron 3,1 millones de toneladas. De las mismas, 1.000.000 de toneladas se comercializaron en la jornada de miércoles, incluyendo tanto contratos de compraventa nuevos como fijaciones de operaciones concertadas antes del mencionado día, y excluyendo anulaciones.

En lo relacionado a las operaciones que se realizaron ayer, el informe privado sostiene que el mayor movimiento de actividad fue en los contratos nuevos de compraventa concertados el mismo día, con un volumen de 417.600 toneladas. Al respecto, el precio promedio alcanzó los $ 68.840 por tonelada, representando una merma del 1% en comparación con el día anterior. Por otro lado, se destacó el volumen operado en las operaciones concertadas con anterioridad al día de ayer, con unas 252.000 toneladas, y un valor promedio de $ 68.466 por tonelada.

Además, sobre los negocios pactados en dólares estadounidenses, los contratos de compraventa de soja concertados ayer presentaron un nivel de precio promedio de USD 382 por tonelada, a partir de un volumen de 5.720 toneladas. Por último desde la Bolsa de Rosario señalaron que se anotaron fijaciones por 45.670 toneladas a un valor promedio de USD 359 por tonelada.

A todo esto, según informó ayer la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales(CEC), “a 72 horas del inicio del decreto 576/2022, el ingreso de divisas sumó 1.075 millones de dólares, superando el objetivo establecido el domingo último”.

Por otro lado, los analistas de FyO registraron los tres primeros de la semana pasada operaciones por 518.743 toneladas de soja, mientras que en el mismo período de esta semana y con el nuevo dólar soja en funcionamiento las operaciones alcanzaron los 3.141.998 toneladas. Se trata de un aumento de 2.629.255 toneladas al realizar la comparación, un 505% más.

Mientras tanto, durante una entrevista exclusiva con este medio, el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijo que “es positivo” el balance que se realiza de la marcha del dólar soja que anunció el ministerio de Economía. “Si bien habíamos trabajado antes tratando de estimar, cuál iba a ser la decisión de los productores pidiéndole algunas opiniones sobre como veía la implementación de este esquema, y también las consultas que teníamos con los sectores exportadores y acopiadores, nos hacían ver que la decisión iba en un sentido correcto, que sería bien tomada y con un esquema atractivo a un precio para productores. Y la verdad que se tradujo de esa manera. Indudablemente la aceptación de parte de los productores y la curiosidad favorable digamos que ha habido en todos estos días para la toma de decisiones, nos indica que ha sido una medida acertada en cuanto a la apreciación de los productores”, agregó el funcionario.

Definiciones

El funcionario sostuvo confirmó que no habrá una prorroga del dólar soja una vez que finalice su operatividad el próximo 30 de septiembre, y por otro lado descartó que se implemente un mecanismo similar para otros sectores de la producción, como las economías regionales. En ese sentido, Bahillo sostuvo que analizará con la Mesa de Enlace en los próximos días un paquete de medidas para dichas actividades, y para pequeños y medianos productores de cara a la próxima campaña gruesa que está por comenzar con los trabajos de siembra en las próximas semanas.

Al ser consultado el Secretario de Agricultura sobre qué puede llegar a pasar a partir del 1º de octubre, en el caso que la brecha cambiaria vuelve a los mismos niveles, y es probable que caigan las ventas de los productores, el funcionario comentó: “Nosotros venimos pensando un esquema muy dinámico con los distintos sectores. Yo no puedo adelantar, qué medida se tomará con qué sector en particular, pero indudablemente con las economías regionales y con otros sectores productivos importantes, no sólo de la Secretaría de Agricultura sino de Industria, el ministro de Economía tiene un esquema pensado como para ir dinamizando esos sectores y maximizando su actividad. Y también que esto tenga su correlato en fortalecer las reservas del Banco Central”.

SEGUIR LEYENDO: