“Dólar soja”: pese al escaso resultado y en medio de las quejas de los productores, no hay avances para mejorar el sistema

La comercialización de la soja de la última campaña, sigue siendo tema de debate para que se acelere el ingreso de dólares por sus exportaciones.

“No se trabaja en ningún cambio”, expresó a este medio una alta fuente del Banco Central en relación al futuro del “dólar soja” que implementó la entidad para incentivar a los productores agropecuarios a acelerar las ventas de la última cosecha de la oleaginosa, para lograr un mayor ingreso de dólares y paliar la escasez de reservas y la crítica situación cambiar .

Hay que recordar que la medida que dispuso este complejo sistema que, según calculó la Bolsa de Rosario, mejora en apenas 9% el ingreso en pesos de los productores, vence el próximo 31 de agosto y está lejos de cumplir el objetivo que se había planteado.

Según datos aportados por el economista de la Fundación Mediterránea, Juan Manuel Guazón, entre mediados de junio y las primeras semanas de agostola comercialización semanal de soja pasó de 800.000 a 520.000 toneladas. Además, Garzón proyectó que en caso que se regularicen las ventas en lo que resta del año ingresarían cerca de USD 14.200 millones. Caso contrario, el ingreso estará en torno a los 12.600 millones de dólares, el nivel que se alcanzó el año pasado.

Mientras tanto hay visiones diferentes desde la Secretaría de Agricultura en torno al futuro del “dólar soja”. En plena negociación con los dirigentes de la Mesa de Enlace, el titular del área Juan José Bahillo aseguró que se estudian modificaciones al instrumento del Banco Central, para facilitar el acceso a los productores y generar más incentivos para la comercialización de la soja. Las ventas del sector primario están hoy 20% por debajo de igual momento del año pasado

En la última reunión con los técnicos de la Mesa de Enlace, expresó Bahillo a la prensa, hubo coincidencias en que hasta el momento el actual mecanismo del “dólar soja” tuvo gran efecto. El pasado jueves durante su exposición en el acto aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el funcionario sostuvo: “El productor no sabe de trámites bancarios por lo que nos plantearon una solución al nuevo sistema de liquidación 70/30. El Banco Central está evaluando una nueva modalidad para que sea más simple”.

Miguel Pesce, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). (REUTERS/Agustin Marcarian)

Sin embargo, fuentes de la entidad monetaria dijeron que “no se trabaja en ningún cambio” y que esta semana se agilizaron las operaciones y ya hubo ventas por unos USD 300 millones. “Lo más importante, es que el Banco Nación empezó a operar y sale con una importante campaña de publicidad. Hay 4 entidades que ya le están pidiendo a sus gerentes zonales que ofrezcan el producto a sus clientes. Por ahora, los productores dejaron los pesos en la cuenta remunerada y compraron menos dólares que los que podían”, dijeron desde el Central.

El mecanismo del “dólar soja” le permite al productor dirigir un 70% de la venta a un plazo fijo con cobertura frente a una devaluación, y con el 30% restante acceder a la compra de dólar solidario. Según reflejó la Bolsa de Comercio de Rosario, con este mecanismo “el productor podría percibir USD 17 más por tonelada de lo que podía percibir antes de la sanción de la norma del BCRA (cuando vendía la soja, tomaba los pesos y los cambiaba al dólar MEP)”. Esto es, la ya mencionada mejora del 9% en relación a las operaciones anteriores a la entrada en vigencia del “dólar-soja”.

Reunión

En este contexto de elevada incertidumbre y en busca de responder a las inquietudes del campo, Bahillo mantendrá este lunes una nueva reunión con los técnicos de la Mesa de Enlace, de la que también participarían integrantes del Consorcio de Exportadores ABC. El “dólar soja” será uno de los temas en cuestión, pero también el futuro de la exportación de carne vacuna.

En relación a lo primero, hay versiones que circularon con fuerza el viernes pasado sobre la posibilidad de que exista una mejora en lo que cobra el productor en pesos por la soja de un 50% o un dólar equivalente a $209. Por lo segundo, Juan José Bahillo confirmó que continuará vigente la prohibición para exportar hasta el 31 de diciembre del año próximo los 7 cortes populares de mayor consumo en el mercado interno, aunque el Secretario dejó abierta la posibilidad de alguna flexibilización.

Juan José Bahillo, Secretario de Agricultura.

“Se mantiene la veda de los siete cortes, lo cual tampoco impide que nosotros pensemos en ampliar el cupo de exportación, creo que está en 30.000 toneladas por mes. ¿Ampliar ese cupo? Lo vamos a evaluar, lo vamos a pensar, es una de la propuesta que ellos llevaron, pero no en esos cortes”, dijo el funcionario tras la reunión del martes pasado con los técnicos de la Mesa de Enlace. Además, actualmente existe un control del Gobierno para que no se comercialice al mundo más de 30 mil toneladas por mes peso producto, que si a las cuales se le suma la exportación de las categorías de vacas D y E, que son muy demandadas por el mercado de China, se alcanza un volumen de 45.000 toneladas. Sobre esto, el Secretario no descartó aumentar dicho cupo.

En torno a la exportación de carne, los dirigentes de la Mesa de Enlace vienen reclamando la liberación total de las mismas, como así también la eliminación de los volúmenes de equilibrio que limitan las ventas al exterior de trigo y maíz. Con un Gobierno que ya rechazó dichos pedidos al sostener que no se modificarán los esquemas mencionados, esa decisión podría transformase en el primer punto de conflicto entre los funcionarios y la representación de los productores agropecuarios.

