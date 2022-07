Mientras las pymes molineras piden que se suspenda el Fondo del Trigo, desde la oposición ampliaron denuncia judicial por supuestas irregularidades en el funcionamiento

Roberto Feletti, ex Secretario de Comercio Interior, es uno de los denunciados por el Fondo del Trigo. ( Foto NA: MARIANO SANCHEZ)

En un elevado contexto inflacionario y ante el aumento de los precios internacionales de los granos por el ataque de Rusia a Ucrania, en junio pasado el Gobierno creó el Fondo Estabilizador del trigo con financiamiento del incremento de las retenciones a los derivados de la soja para subsidiar a la industria alimenticia y permitir una retracción de precios hasta niveles previos a la escalada de valores. Hoy ese mecanismo está cuestionado y diputados de la oposición presentaron una denuncia por supuestas irregularidades.

En relación a todo esto, la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (APYMIMRA) pidió al gobierno nacional, con notas enviadas a la ministra de Economía Silvina Batakis y al secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, “que se suspenda” la aplicación del Fondo Estabilizador del Trigo, para evaluar correctamente las denuncias penales presentadas y también por el supuesto que dicha iniciativa no ha logrado frenar ni bajar el precio del pan en los comercios minoristas.

Según la entidad que nuclea a los molinos harineros pymes, desde la creación del Fondo se unieron solamente 6 molinos, y además advirtieron que las firmas más importantes se adhirieron al sistema con deudas millonarias y problemas financieros, cambiando las reglas del mercado en contra de los más de 150 molinos restantes. “Como lo anticipamos, nosotros no podemos vender por debajo de nuestros costos y luego esperar al subsidio porque no tenemos margen económico. Tal como lo previmos, esa demora se concretó y sabemos que los molinos que están en el FETA no han recibido los pagos que les corresponden desde que se puso en marcha, en el mes de mayo”.

En el comunicado, las pymes molineras explicaron que actualmente existe una demora de dos meses “que nos recuerda a lo sucedido con el Oncca”, y agregaron: “Hasta el momento los 6 molinos recibieron unos $1400 millones en concepto de anticipos, pero no se han efectuados los pagos totales por las ventas de harina subsidiada”. Mientras tanto advirtieron que “la harina sigue la curva de precios del trigo. El precio del pan acompaña la curva de inflación y no baja, aunque descienda el precio de la harina. De hecho, bajó el precio del trigo y de la harina en un 40% en el último bimestre y el precio del pan subió 3,4% en el mes de junio. Por eso no entendemos qué es lo que justifica el FETA”.

Aseguran que el precio del pan no bajó desde que se creó que el Fondo del Trigo. (NA)

Por último, recordaron que el sector no es formador de precios, y en ese sentido aportaron los datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) los cuales sostienen que el sector representa un 4% en la formación del precio final del pan, un producto necesario en la canasta básica de alimentos, cuyo precio no bajó por los efectos del Fondo. Por todos estos motivos, la entidad ha solicitado una audiencia con el nuevo Secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, con el objetivo de encontrar maneras más efectivas para hacer frente a esta crisis, “sin afectar el funcionamiento de nuestras empresas”.

Denuncia

Por otro lado, desde la Coalición Cívica, la diputada nacional Marcela Campagnoli y el diputado bonaerense Luciano Bugallo volvieron a presentarse ante la Justicia para ampliar su denuncia sobre los supuestos hechos de corrupción promovidos por el ex secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en el armado y operatoria de entrega de subsidios en el marco del funcionamiento del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que tenía por objetivo regular el precio del cereal para la fabricación y comercialización de harina para pan.

Ahora los legisladores opositores solicitaron también incorporar a la causa la investigación de supuestos hechos irregulares por parte de Guillermo Hang, quien sucedió a Feletti al frente de Comercio Interior, y de “los funcionarios públicos que hubieran tomado intervención en la maniobra” para seguir adelante con la concesión de beneficios a privados a través del FETA. También se reclamó la “adopción de medidas cautelares” por parte de la Justicia para “evitar que se continúen abonando sumas millonarias desembolsadas desde las arcas del Estado Nacional y las que son percibidas por empresas que se encontrarían en flagrante violación a los requisitos para contratar con el Estado”.

En tanto, en el escrito presentado ante la Justicia por Campagnoli y Bugallo, patrocinado por los abogados Federico Scuticchio y Martín Ignacio Vignale, se señaló los beneficios monetarios obtenidos por la empresa Molinos Cañuelas a través de las medidas adoptadas por Roberto Feletti a través del mencionado Fondo del Trigo, el cual fue financiado con nuevos impuestos aplicados a la exportación de aceite y harina de soja.

Marcela Campagnoli. (Facebook)

“Consecuentemente, se le reconocería un papel preponderante a Molinos Cañuelas en la maniobra colusiva. Es decir, se (desde el ámbito oficial a disponer la aplicación de una) multa a Molinos Cañuelas en una cifra de $150 millones, para luego otorgarle una compensación el 20 de mayo de 2022 por un anticipo de más de $ 1.000 millones de pesos” para que mantuviera activa su operatoria a través del concederle fondos y beneficios provenientes del Fondo Estabilizador del Trigo.

Los legisladores indicaron que tras la renuncia de Feletti, durante la breve gestión encarada por Guillermo Hang, a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, “la presencia de Molinos Cañuelas resulta determinante para la implementación de un acuerdo como el analizado” y se indicó también que “la conexión entre las distintas agrupaciones empresarias y sus integrantes solo se puede ver implementada si la principal empresa del sector acompaña, como mínimo, el acuerdo colusivo”. Por último, se expresó ante la Justicia que “Molinos Cañuelas no resulta ser un mero cómplice del acuerdo impetrado, sino que es quien indujo al mercado a cartelizarse por ser la piedra fundamental de la estructura productiva y quien sostuvo a rajatabla las condiciones impuestas en el acuerdo”.

