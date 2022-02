La soja sube y ya roza los USD 600: la sequía volvió a impulsar el precio internacional de la oleaginosa

Sigue subiendo el precio internacional de la soja. (REUTERS/Bryan Woolston)

El precio internacional de la soja sigue subiendo y se ubica en los valores más altos desde junio del año pasado, como consecuencia de los efectos negativos de la sequía en Sudamérica, especialmente en Brasil y la Argentina. En esta jornada, los contratos de la oleaginosa con vencimiento en marzo de este año suben USD 9,60 y la tonelada cotiza a USD 595,60. Es importante recordar que el productor argentino, por los efectos del 33% de las retenciones y del desdoblamiento cambiario, recibe solamente un 35% del valor internacional.

Los especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) atribuyen dichas subas al recorte de estimaciones de producción que realizó ayer para la cosecha sudamericana el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en su informe mensual. En el caso de Brasil, el organismo redujo en 5 millones de toneladas la estimación de producción, que ahora se ubica en 134 millones de toneladas. Y en el caso de nuestro país, ajustó a la baja en 1,5 millones de toneladas la proyección, la cual llega a 45 millones de toneladas.

Por otro lado, del informe del USDA sorprendió al mercado de granos la caída de la demanda por parte de China. Las importaciones se redujeron 3 millones de toneladas, lo que también fue absorbido por la molienda. Según comentan los diferentes analistas, es que China está en camino a un programa de importación de 93 millones de toneladas para la campaña 21/22 a pesar de su reiteración que será de 102 millones de toneladas.

Proyecciones para la actual campaña de soja en la Argentina. (Bolsa de Comercio de Rosario)

Además, el USDA recortó las exportaciones de Sudamérica a China a pesar de la falta de compromisos de Estados Unidos. Los estimados de ventas de exportación para el reporte de hoy ubican el volumen semanal entre 900.000 toneladas y 1.5 millones de toneladas, de los cuales 700.000 toneladas se han anunciado previamente a destino desconocido y al gigante asiático.

Sequía en Argentina

La sequía sigue siendo determinante en el mercado de granos y en la Argentina sus efectos generan preocupación de cara a la cosecha. Según el informe de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, sin lluvias importantes en febrero y con malos pronósticos climáticos, el fantasma del desastre productivo del 2018 envuelve a la oleaginosa en la presente campaña. Hasta el momento, según el relevamiento privado, hay 4,5 millones de hectáreas en condiciones regulares y 1,1 millones de hectáreas en malas, de las que no llegarían a cosecha unas 750 mil hectáreas.

A todo esto, el informe señaló que por la falta de agua se han dejado de sembrar 100 mil hectáreas en el norte argentino y sur de Buenos Aires, por lo que la proyección de la entidad rosarina es de una siembra total de 16,11 millones de hectáreas. Y teniendo en cuenta que una buena parte de la soja que se sembró de manera temprana atraviesa un momento crítico por el clima adverso, el rendimiento nacional de la oleaginosa podría llegar a los 26,4 quintales por hectárea, son 1,3 quintales menos que en la campaña pasada, y la producción se ubicaría en torno a los 40,5 millones de toneladas, un 10% menos que en el anterior ciclo.

Los encargados del informe climático de la BCR sostienen que “lo que hoy se puede observar definitivamente no es alentador. Hay una nueva mala noticia para Argentina respecto al clima: ´La Niña´ha vuelto a ganar terreno y no disminuirá su efecto tal como se esperaba hasta hace pocos días”. También proyectaron para hoy y mañana lluvias de 5 a 15 milímetros que podrían alcanzar con buena cobertura a la región central. Luego, hasta el 18 del presente mes los modelos no muestran posibilidades de nuevos eventos hasta el momento.

