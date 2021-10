Tras 4 meses de restringir la exportación y causar pérdidas millonarias, el Gobierno no logró bajar el precio de la carne al consumidor

En septiembre el precio de la carne al consumidor tuvo una caída imperceptible

A cuatro meses de la implementación de las restricciones a la exportación de carne vacuna, los valores en las carnicerías y supermercados registraron leves bajas, mientras la cadena de ganados y carnes precisó que la medida provocó pérdidas de más de USD 1.000 millones, según cálculos de la Sociedad Rural Argentina, con una fuerte merma de los envíos a China, el principal importador de carne nacional.

El último informe de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), señaló que durante el mes pasado, combinando valores en carnicerías y supermercados, el precio promedio de los cortes al consumidor tuvo una contracción mensual del 0,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Durante el período analizado, el precio en carnicerías cayó 0,1% en la primera quincena y 0,4% en la segunda. Hay que recordar que en julio la baja fue del 1% y en agosto del 0,8% mensual. En los supermercados el precio promedio subió 1,6% entre la segunda mitad de agosto y la primera quincena de septiembre, para disminuir 2,3% en la segunda parte del mes. De resultas, el precio promedio de los cortes vendidos en supermercados subió 1% el pasado mes.

Tras la liberación de la exportación de carne de vaca conserva o manufactura a China, que hasta ahora no fue reglamentada, los especialistas en temas ganaderos advirtieron que cualquier aumento de precios al consumidor no responderá a la exportación, sino a cuestiones macroeconómicas (emisión monetaria) y de oferta. El economista Salvador Di Stefano consideró que si bien “los gestos del Gobierno por un acercamiento al campo son bienvenidos, las medidas tienen sabor a poco: se sigue esgrimiendo un control de precios que tiene todas las condiciones para fracasar”.

“Estamos en la obligación de decir que resulta beneficioso la reapertura de las exportaciones, pero de ninguna manera esta medida hará retroceder el valor de la carne en el mostrador. El que avisa no traiciona”, agregó Di Stefano. En noviembre, anticipó, escaseará la oferta y el precio de la carne aumentará. Según el analista, es un problema estructural por la carencia, en los últimos 45 años, de una política ganadera seria, ya que de todas las mediciones surge que el rodeo y la cantidad de establecimientos ganaderos han caído considerablemente.

Las exportaciones de carne a China registraron importantes bajas.

En la misma línea se expresó el experto Víctor Tonelli. “El origen de la suba no ha sido resuelto, que es el margen negativo que tienen los últimos 100 kilos de engorde a corral por una invernada cara, alimento caro y precios bajos. Eso no fue abordado y no se relaciona directamente con la exportación. Si no se hace nada y se sigue sin encerrar a animales en la última etapa de engorde, porque el número no da, preparémonos a una suba de precios en el mercado interno por faltante o escasez en noviembre y diciembre, para que no vuelvan a pensar que es por liberar la vaca a China . Es un tema que debe ser abordado o vamos a tropezar con la misma piedra”, dijo en diálogo con Infobae.

Exportaciones

El informe de CICCRA precisa que durante agosto pasado el volumen de carne bovina exportada tuvo una “importante recuperación” después de la caída del período junio-julio por las restricciones que impuso el Gobierno. En el octavo mes del año se exportaron 45.900 toneladas peso-producto, un 25,7% más que el promedio de los embarques de los meses previos. Pero en la comparación interanual los envíos cayeron el 14%; se vencieron unas 7.400 toneladas menos de cortes cárnicos.

Por otro lado, en los primeros ocho meses se exportaron 381.000 toneladas peso-producto, equivalentes a 536.300 toneladas de res con hueso, una caída interanual del 4,9 por ciento. El informe señala también que el mayor impacto del cepo a la exportación fue la caída de participación de los envíos a China, que cayeron 70,8% en agosto. Además, en agosto la facturación exportadora de carne vacuna fue de USD 240 millones, un 2,6% menos que en igual mes del 2020.

Críticas a funcionarios

En el informe mensual, CICCRA califica de injustificada” la demora en la difusión de los datos oficiales de faena que debe promover la Dirección de Control Comercial Agropecuario, a cargo de Luciano Zarich. “Durante muchos años la información estuvo publicada en el segundo o tercer día hábil del mes siguiente. Creemos que se está intentando demorar la información al sector ganadero sobre lo ocurrido ocurrido en cada uno de los meses del año”, señalaron desde la entidad.

También hay cuestionamientos al nuevo titular de la cartera agropecuaria, Julián Domínguez. En primer lugar, por el incumplimiento del compromiso asumido en el acta firmada con la Mesa de Enlace de liberar las exportaciones de vaca a China, y por otro lado por haber declarado a la carne, el trigo y el maíz como “bienes sociales”.

En cuanto a la liberación de las ventas a China, el Gobierno acordó, antes de oficializar la medida mediante su publicación en el Boletín Oficial, el gobierno, a través del ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, firmó son supermercados y frigoríficos un acta para ratificar hasta fin de año el programa vigente de “Precios Populares”, asegurando un piso de 6.000 toneladas por mes en las góndolas.

En cuanto a lo de “bienes sociales”, en CICCRA señalaron que “el ministro (Domínguez) muestra una enorme confusión respecto de qué es un bien social y qué debe tutelar el Estado. Es un pensamiento totalitario que una democracia joven como la nuestra no debe permitir . Los únicos bienes sociales consagrados por la Constitución Nacional son: seguridad, justicia, educación y salud”.

La entidad insistió en la necesidad de diálogo del Gobierno con el sector productor e industrial, “únicos aportantes de dólares genuinos permanentes para nuestro país”.

SEGUIR LEYENDO: