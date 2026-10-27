Así es el nuevo concepto que busca transformar las estaciones de servicio

La empresa presentó una nueva estación de servicio bajo el formato Black en Vicente López, la cual integra un local de la reconocida cadena de comida rapida junto a la tienda Full

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Las estaciones de servicio ya no son solo un lugar de paso para cargar combustible. Hoy, los conductores buscan espacios donde detenerse, comer algo, resolver lo que necesita el auto y ganar tiempo en medio de la rutina.

En ese contexto, YPF redefine el rol de su red para acompañar los nuevos hábitos de movilidad y consumo. La compañía apuesta por puntos de venta que combinen energía, gastronomía y servicios en una misma visita.

El paso más reciente de esa transformación tiene dirección propia: Avenida del Libertador y Melo, en Vicente López. Allí abrió YPF Black Melo, la primera estación de la red que integra un restaurante McDonald’s.

Una alianza que suma dos grandes marcas

La inauguración se realizó el jueves 22 de octubre y contó con la presencia de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y de Woods Staton, Executive Chairman de Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald’s a nivel global. Se trata, además, de la cuarta estación Black del país.

Woods Staton, executive chairman del Board de Arcos Dorados y Horacio Marín, presidente de YPF (YPF)

Bajo el lema “Más que una estación, un destino”, el formato propone que la parada deje de ser un simple trámite. La idea es que cada cliente encuentre motivos para prolongar su visita.

Gastronomía, servicios y sustentabilidad

Por un lado, la propuesta gastronómica reúne los productos de McDonald’s con la oferta de FULL, la cadena de tiendas de conveniencia de YPF. En un mismo ambiente conviven comida rápida, café de especialidad, pastelería premium y platos pensados para disfrutar sin apuro.

Esa combinación amplía las ocasiones de consumo y extiende el tiempo de permanencia. Abierto las 24 horas, el local recibe tanto a viajeros como a vecinos de la zona. Así, la estación se convierte en una opción para el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena.

Durante la apertura, Marín explicó que la meta de YPF es ofrecer mucho más que combustibles en cada estación. Según el directivo, el acuerdo con McDonald’s permite unir dos marcas líderes y llevar esa visión a otra escala.

La apertura de Black Melo representa un nuevo paso en la estrategia de YPF para ampliar los servicios de su red de estaciones (Gastón Taylor)

Por su parte, Staton destacó que el nuevo local representa una oportunidad de crecimiento en Argentina. Además, consideró que estos formatos acercan la marca a más personas en distintos momentos de su vida cotidiana.

La experiencia se completa con prestaciones dedicadas al vehículo. En la playa, los colaboradores brindan atención personalizada y asesoran sobre el combustible más adecuado según las características de cada auto.

A su vez, en el sector de Boxes funciona YPF Pit Stop, un servicio inspirado en la dinámica de la Fórmula 1. El cliente deja el rodado en manos de un equipo especializado y, mientras tanto, aprovecha la propuesta de FULL.

Asimismo, el local incorpora soluciones orientadas al uso eficiente de los recursos. Cuenta con iluminación LED, encendido automático de la cartelería exterior y climatización con control programable, junto con separación de residuos y gestión diferenciada del aceite usado.

El nuevo establecimiento incorpora una propuesta gastronómica que reúne los productos de McDonald’s con la oferta de las tiendas FULL (Gastón Taylor)

Estas prácticas se alinean con Receta del Futuro, la estrategia de impacto socioambiental que impulsa Arcos Dorados en la región. De esta manera, la propuesta suma un compromiso concreto con el cuidado del ambiente.

Una red en plena transformación

Esta inauguración se enmarca en una estrategia de mayor alcance. Con más de 1.600 estaciones en todo el país, YPF desarrolla un portafolio que incluye los formatos Black, Núcleo y RefiPlus, cada uno adaptado a distintos perfiles de clientes y ubicaciones.

En paralelo, FULL ya supera las 1.250 tiendas en Argentina y suma alianzas con firmas reconocidas. La llegada de McDonald’s afianza ese camino y refuerza su papel como punto de encuentro en la ruta y la ciudad.

La nueva Black de Vicente López resume hacia dónde avanza la empresa: estaciones que van más allá del surtidor. Con McDonald’s como aliado, YPF demuestra que cargar combustible también puede ser una oportunidad para disfrutar, descansar y aprovechar mejor cada día.