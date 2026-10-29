Economía

El presidente del BCRA explicó como podría usar los swap con China y EEUU en 2027 y volvió a hablar del oro: “No tenemos nada en Inglaterra”

Santiago Bausili habló de un eventual uso de los instrumentos ante tensiones cambiarias en el año electoral. Dio detalles sobre dónde está el oro y aseguró que para la cobertura de esas tenencias se usó a su ex empleador, el Deutsche Bank, pero que eso no representa ningún conflicto de interés

Conferencia de prensa BCRA IPOM - Octubre 2026
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el vicepresidente, Vladimir Werning, marcaron que no tienen proyecciones de cuánto será la demanda del dólar en 2027.
Guardar

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, explicó cuánto y cómo podría usar del swap de China y Estados Unidos ante una eventual corrida cambiaria en las elecciones presidencial del año próximo, o que el programa financiero 2027 registre faltantes (como hoy duda el mercado respecto a la suspensión de las colocaciones de los Bonares). También hizo referencia a los movimientos del oro frente a las polémicas y un potencial conflicto de interés respecto a su ex empleador, el Deutsche Bank.

Ante las críticas de la oposición respecto al manejo de las reservas en oro de la entidad, un tema que generó dudas en las últimas semanas, y que hoy fue parte del Informe de Política Monetaria (IPOM) que publicó el organismo. “No tenemos nada en Inglaterra”, resumió Bausili y dio una larga explicación sobre las versiones de pérdidas y coberturas con la posición del metal en su mandato.

PUBLICIDAD

Bausili aseguró también que para la cobertura de esas tenencias se usó, entre otros, a su ex empleador, el banco Deutsche Bank, pero que eso no representa ningún conflicto de interés porque ya se cumplieron los años que marca la Ley de Etica Pública. También le respondió a Martín Redrado, su ex titular del BCRA, que había criticado la estrategia actual, y aseguró que las formas de cobertura de tenencias en oro cambiaron desde su gestión.

Las declaraciones se dieron este jueves en la conferencia de prensa que brindó Bausili junto con el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, por la presentación del IPOM del tercer trimestre del 2026. Allí se adelantó que en los últimos meses del año puede existir una presión en la inflación por factores estacionales y se reconoció una desaceleración del ritmo de crecimiento en el tercer trimestre por “factores transitorios”. Aunque prevé una recuperación para los último tres meses del 2026.

PUBLICIDAD

Diferencias entre el swap con China y Estados Unidos

Ante la suba de tasas a nivel internacional, la Secretaría de Finanzas frenó las colocaciones del Bonar 2029 (AO29) para no convalidarlas. Lo que generó duras respecto al programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, que contemplaban colocaciones en el mercado de capitales por USD 6.000 millones este año y USD 5.000 millones el año que viene. Frente a este escenario, Bausili sostuvo que el tramo del swap con China por USD 5.000 millones sigue activado y está disponible para utilizarse en el caso de ser necesario.

Conferencia de prensa BCRA IPOM - Octubre 2026
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que el tramo por USD 5.000 millones del swap con China sigue activo y disponible para utilizar.

“Esta activado, es un confirmación que tenemos del Banco Central de China, es como un permanente y nunca la desactivamos. Y es una disponibilidad de liquidez que nosotros tenemos acordada con ellos. Y la disponibilidad del swap para este uso está contemplada dentro del marco de documentación”, comentó Bausili respecto.

A diferencia del swap con Estados Unidos, que según detalló Bausili, que funciona distinto. “El de Estados Unidos funciona distinto, no tiene un tramo activado, tenemos un acuerdo que esta vigente por USD 20.000 millones”, sostuvo.

Ante la consulta de Infobae, Bausili aseguró que el BCRA no tiene proyecciones respecto a cuánto puede ser la demanda de dólares en la previa de las elecciones presidenciales del 2027. “No tenemos proyección de corrida, no lo hacemos. ¿Cómo se reacciona ante los distintos shock? Depende de la naturaleza del shock, por eso nuestro foco es siempre maximizar la cantidad de herramientas que tenemos disponible y según la naturaleza del shock elegir la herramienta adecuada. Por lo cual no puedo decir hoy si viene un shock cómo vamos a reaccionar porque depende de la naturaleza”, afirmó.

Aceleración de la inflación

En el informe, el BCRA reconoció que en el último cuatrimestre del año la inflación podría enfrentar presiones transitoriamente alcistas en el cuarto trimestre de 2026 por la estacionalidad de la carne vacuna y la aceleración de algunos precios regulados. El informe identifica como focos inmediatos a las tarifas de gas, los combustibles y la dinámica internacional del petróleo, luego de que el Índice de Precios al Consumidor promediara una suba de 1,9% mensual entre julio y septiembre.

El Banco Central proyecta que puede haber presiones transitorias en la inflación por la carne y los combustibles. (Foto: Reuters/Pavel Mikheyev)
El Banco Central proyecta que puede haber presiones transitorias en la inflación por la carne y los combustibles. (Foto: Reuters/Pavel Mikheyev)

“Tras varios meses de relativa estabilidad, el aumento de los precios de las naftas registrado a fines de septiembre impactará plenamente en la inflación de octubre”, advirtió el informe. Además, agregó que la evolución del precio internacional del petróleo “podría generar presiones inflacionarias adicionales”, en un contexto en el que los combustibles trasladan parte de sus variaciones a costos de transporte y producción.

La desinflación de la inflación, para Bausili, está condicionado con lo que suceda con la reforma del carta orgánica del BCRA en el Congreso. “La reforma contribuiría a consolidar institucionalmente el proceso de desinflación. Al prohibir el financiamiento al sector público, limitar la distribución de utilidades la reforma bajaría el riesgo de que futuros desequilibrios fiscales vuelvan a generar expansión monetaria”, aseguró.

Repunte a fin de 2026

El IPOM dedicó otra parte central de su análisis a la actividad económica. La economía se contrajo 0,6% desestacionalizado en el segundo trimestre frente al primero y habría vuelto a caer en el tercero, afectada por la normalización de la producción agropecuaria tras cosechas excepcionales, restricciones temporarias en el suministro de gas para industrias y condiciones climáticas adversas en algunas regiones.

Para el último trimestre, el BCRA anticipó un cambio de tendencia. “Una vez que se normalice la actividad del agro y se disipen los factores transitorios que afectaron a la economía en julio, el PIB del cuarto trimestre registraría un aumento significativo”, afirmó. El despacho de cemento, las ventas minoristas y los patentamientos de autos y motos mostraron mejoras en agosto y septiembre, indicadores que dejaron un arrastre positivo para el período siguiente.

Temas Relacionados

Santiago BausiliVladirmir WerningBanco CentralÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dólar bajó en el mercado local, mientras que en Brasil volvió a subir frente al real

La divisa mayorista cedió a $1.539, mientras que al público se mantuvo a $1.560 en el Banco Nación. En el país vecino subió 1,3%, a 5,41 reales

El dólar bajó en el mercado local, mientras que en Brasil volvió a subir frente al real

Hernán Lacunza planteó la necesidad de corregir el rumbo del Gobierno: "Tengo miedo de que termine mal"

El exministro de Hacienda y precandidato a presidente cuestionó la falta de crecimiento y empleo, pidió levantar los controles cambiarios y reclamó reconstruir capacidades estatales en salud, educación e infraestructura

Hernán Lacunza planteó la necesidad de corregir el rumbo del Gobierno: "Tengo miedo de que termine mal"

Mercado Pago, a un paso de convertirse en banco: el BCRA dio aprobación técnica a la licencia pedida por la empresa de Marcos Galperin

El trámite fue aprobado por la Superintendencia de Entidades Financieras. El trámite final requerirá el OK del Directorio del Banco Central

Mercado Pago, a un paso de convertirse en banco: el BCRA dio aprobación técnica a la licencia pedida por la empresa de Marcos Galperin

El BCRA anticipa presiones sobre la inflación en el último trimestre: cuáles son los tres rubros que pueden empujar los precios

El informe trimestral advierte que factores estacionales y tarifarios pueden frenar de forma transitoria la baja de precios. Aun así, prevé que la desinflación continúe y que la actividad repunte en el cierre de 2026

El BCRA anticipa presiones sobre la inflación en el último trimestre: cuáles son los tres rubros que pueden empujar los precios

El CEO de YPF le anticipó a inversores de Wall Srtreet que se van a llevar una “sorpresa” en 2027

Horacio Marín presentó resultados récord del tercer trimestre y prometió revelar en abril los objetivos de producción del año que viene, pero adelantó que superarán las expectativas

El CEO de YPF le anticipó a inversores de Wall Srtreet que se van a llevar una “sorpresa” en 2027

DEPORTES

Antes del Superclásico, Ander Herrera reveló el vínculo especial que lo une con Leo Ponzio: “Lo quiero mucho, le deseo lo mejor”

Antes del Superclásico, Ander Herrera reveló el vínculo especial que lo une con Leo Ponzio: “Lo quiero mucho, le deseo lo mejor”

Stefano Di Carlo habló sobre el nuevo formato de torneo que se aprobó: “Es un cambio cosmético que no resuelve el problema de fondo”

La “Ley Wenger”, al borde del rechazo: el experimento en Canadá que generó dudas sobre el cambio en la regla del fuera de juego

Los 10 puntos clave para entender el nuevo formato del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol

Se aprobó el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

TELESHOW

“Que en paz descanses, Coco”: así fue la cremación en Miramar del histórico chofer de Moria Casán

“Que en paz descanses, Coco”: así fue la cremación en Miramar del histórico chofer de Moria Casán

La Joaqui mostró el llamativo ramo de flores que recibió: la comparación con Luck Ra

Emilia Mernes cumplió 30 años: cena con Duki, el abrazo de sus padres y un estreno musical para esta noche

Evangelina Anderson abrió su álbum de París: fotos con su hermana, looks y momentos íntimos

Mauro Icardi inició una nueva demanda contra Wanda Nara por la exposición de las niñas: “Reiteradamente la infringen”

INFOBAE AMÉRICA

Padre, mamá e hijo, fueron asesinados en un ataque armado dentro de su residencia en el occidente de Guatemala

Padre, mamá e hijo, fueron asesinados en un ataque armado dentro de su residencia en el occidente de Guatemala

Nayib Bukele: “No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití”

Qué factores explican la caída del turismo internacional en Cuba durante los primeros nueve meses de 2026

Personas con estatus de refugiados pueden trabajar en cualquier empresa panameña, reiteran las autoridades

Incautan 150 paquetes de presunta cocaína tras tiroteo en la costa de Nicaragua