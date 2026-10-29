El presidente del BCRA explicó como podría usar los swap con China y EEUU en 2027 y volvió a hablar del oro: “No tenemos nada en Inglaterra”

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el vicepresidente, Vladimir Werning, marcaron que no tienen proyecciones de cuánto será la demanda del dólar en 2027.

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El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, explicó cuánto y cómo podría usar del swap de China y Estados Unidos ante una eventual corrida cambiaria en las elecciones presidencial del año próximo, o que el programa financiero 2027 registre faltantes (como hoy duda el mercado respecto a la suspensión de las colocaciones de los Bonares). También hizo referencia a los movimientos del oro frente a las polémicas y un potencial conflicto de interés respecto a su ex empleador, el Deutsche Bank.

Ante las críticas de la oposición respecto al manejo de las reservas en oro de la entidad, un tema que generó dudas en las últimas semanas, y que hoy fue parte del Informe de Política Monetaria (IPOM) que publicó el organismo. “No tenemos nada en Inglaterra”, resumió Bausili y dio una larga explicación sobre las versiones de pérdidas y coberturas con la posición del metal en su mandato.

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Bausili aseguró también que para la cobertura de esas tenencias se usó, entre otros, a su ex empleador, el banco Deutsche Bank, pero que eso no representa ningún conflicto de interés porque ya se cumplieron los años que marca la Ley de Etica Pública. También le respondió a Martín Redrado, su ex titular del BCRA, que había criticado la estrategia actual, y aseguró que las formas de cobertura de tenencias en oro cambiaron desde su gestión.

Las declaraciones se dieron este jueves en la conferencia de prensa que brindó Bausili junto con el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, por la presentación del IPOM del tercer trimestre del 2026. Allí se adelantó que en los últimos meses del año puede existir una presión en la inflación por factores estacionales y se reconoció una desaceleración del ritmo de crecimiento en el tercer trimestre por “factores transitorios”. Aunque prevé una recuperación para los último tres meses del 2026.

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Diferencias entre el swap con China y Estados Unidos

Ante la suba de tasas a nivel internacional, la Secretaría de Finanzas frenó las colocaciones del Bonar 2029 (AO29) para no convalidarlas. Lo que generó duras respecto al programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, que contemplaban colocaciones en el mercado de capitales por USD 6.000 millones este año y USD 5.000 millones el año que viene. Frente a este escenario, Bausili sostuvo que el tramo del swap con China por USD 5.000 millones sigue activado y está disponible para utilizarse en el caso de ser necesario.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que el tramo por USD 5.000 millones del swap con China sigue activo y disponible para utilizar.

“Esta activado, es un confirmación que tenemos del Banco Central de China, es como un permanente y nunca la desactivamos. Y es una disponibilidad de liquidez que nosotros tenemos acordada con ellos. Y la disponibilidad del swap para este uso está contemplada dentro del marco de documentación”, comentó Bausili respecto.

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A diferencia del swap con Estados Unidos, que según detalló Bausili, que funciona distinto. “El de Estados Unidos funciona distinto, no tiene un tramo activado, tenemos un acuerdo que esta vigente por USD 20.000 millones”, sostuvo.

Ante la consulta de Infobae, Bausili aseguró que el BCRA no tiene proyecciones respecto a cuánto puede ser la demanda de dólares en la previa de las elecciones presidenciales del 2027. “No tenemos proyección de corrida, no lo hacemos. ¿Cómo se reacciona ante los distintos shock? Depende de la naturaleza del shock, por eso nuestro foco es siempre maximizar la cantidad de herramientas que tenemos disponible y según la naturaleza del shock elegir la herramienta adecuada. Por lo cual no puedo decir hoy si viene un shock cómo vamos a reaccionar porque depende de la naturaleza”, afirmó.

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Aceleración de la inflación

En el informe, el BCRA reconoció que en el último cuatrimestre del año la inflación podría enfrentar presiones transitoriamente alcistas en el cuarto trimestre de 2026 por la estacionalidad de la carne vacuna y la aceleración de algunos precios regulados. El informe identifica como focos inmediatos a las tarifas de gas, los combustibles y la dinámica internacional del petróleo, luego de que el Índice de Precios al Consumidor promediara una suba de 1,9% mensual entre julio y septiembre.

El Banco Central proyecta que puede haber presiones transitorias en la inflación por la carne y los combustibles. (Foto: Reuters/Pavel Mikheyev)

“Tras varios meses de relativa estabilidad, el aumento de los precios de las naftas registrado a fines de septiembre impactará plenamente en la inflación de octubre”, advirtió el informe. Además, agregó que la evolución del precio internacional del petróleo “podría generar presiones inflacionarias adicionales”, en un contexto en el que los combustibles trasladan parte de sus variaciones a costos de transporte y producción.

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La desinflación de la inflación, para Bausili, está condicionado con lo que suceda con la reforma del carta orgánica del BCRA en el Congreso. “La reforma contribuiría a consolidar institucionalmente el proceso de desinflación. Al prohibir el financiamiento al sector público, limitar la distribución de utilidades la reforma bajaría el riesgo de que futuros desequilibrios fiscales vuelvan a generar expansión monetaria”, aseguró.

Repunte a fin de 2026

El IPOM dedicó otra parte central de su análisis a la actividad económica. La economía se contrajo 0,6% desestacionalizado en el segundo trimestre frente al primero y habría vuelto a caer en el tercero, afectada por la normalización de la producción agropecuaria tras cosechas excepcionales, restricciones temporarias en el suministro de gas para industrias y condiciones climáticas adversas en algunas regiones.

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Para el último trimestre, el BCRA anticipó un cambio de tendencia. “Una vez que se normalice la actividad del agro y se disipen los factores transitorios que afectaron a la economía en julio, el PIB del cuarto trimestre registraría un aumento significativo”, afirmó. El despacho de cemento, las ventas minoristas y los patentamientos de autos y motos mostraron mejoras en agosto y septiembre, indicadores que dejaron un arrastre positivo para el período siguiente.