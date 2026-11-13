El riesgo país baja mientras la inflación no le da tregua al Gobierno y Brasil agrava sus problemas

El riesgo país retrocedió más de 100 puntos en la última semana.

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Con los mercados normalizados tras el feriado parcial del día anterior en Estados Unidos, la inflación local de octubre, del 2,2%, superó las previsiones de los economistas. Al igual que le ocurrió a Mauricio Macri, reducirla resulta más difícil de lo previsto: los números no parecen responder a las reglas de la economía. Ni el superávit fiscal ni la política monetaria lograron contenerla. Macri tampoco tuvo éxito, pese a aplicar una fuerte suba de tasas.

Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, criticó que no se “limite la discrecionalidad del BCRA porque ayudaría a quebrar la inercia inflacionaria y desarmar los distintos mecanismos de indexación que todavía atraviesan la economía”.

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“Hoy, el problema principal del plan económico radica en la ausencia de un marco de reglas claras y creíbles que permitan alinear las expectativas y dar previsibilidad sobre la evolución futura de variables nominales, entre ellas, el tipo de cambio y la tasa de interés. El equilibrio fiscal y el control discrecional de agregados monetarios resulta insuficiente para llevar la inflación a niveles cercanos al 1% mensual”, indicó Casas.

El problema surge a once meses de las elecciones presidenciales, cuando la cuenta regresiva deja de medirse en calendario y empieza a hacerlo con cronómetro. Llevar la inflación a cero parece una fantasía; el objetivo debería ser que se acerque al 1 por ciento.

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La baja del petróleo parece no incidir y desde Dubai, Matías Togni analista de la consultora petrolera NextBarrel, explicó que “la caída del crudo por debajo de los 100 dólares, sumado a la corrección del precio de los fletes, acapararon toda la atención en las últimas semanas”.

“Sin embargo, el precio de los combustibles, que es el verdadero impacto en el bolsillo, recién está mostrando el cambio de tendencia. La buena noticia para la Argentina, es que los precios de exportación todavía son relativamente buenos, cerca de los 90 dólares y el precio de la nafta estuvo ajustando agresivamente y el precio de paridad de importación está en $117 el barril, o 0,70 centavos de dólar, antes de impuestos, que ya no queda tan lejos del precio congelado de YPF”, sumó.

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En tanto, el experto puntualizó que el gasoil tiene una paridad de $174 el barril, equivalente a poco más de 1 dólar el litro, que al surtidor se traduciría en casi $3.000 por litro. “Por ahora se pudo sobrellevar porque las refinerías están corriendo por encima de su capacidad instalada que, sumado a la caída del consumo, están dejando saldos exportables en naftas, el tema es que no es sustentable este nivel de utilización. En los próximos meses alguna de estas refinadoras va a tener que parar para mantenimiento y ahí puede faltar gasoil”, añadió.

Hoy, el espejo de la Argentina es Brasil, donde la crisis gana terreno. La inflación de octubre fue del 0,14%, impulsada por fuertes subsidios a los combustibles, que redujeron el costo del transporte y compensaron el alza de alimentos y bebidas. De todos modos, la inflación anualizada subió al 4,63 por ciento. El mercado prevé que cierre 2026 en 5,22%, por encima del 4,9% proyectado por el Gobierno.

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Ayer, el dólar subió a 5,65 reales y acumuló un alza del 13,2% desde el 28 de octubre, el primer día hábil posterior al triunfo de Lula en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Alcanzó así su nivel más alto desde el 20 de abril del año pasado. La suba borró las ganancias acumuladas durante cerca de dos años por quienes apostaron al real y reflejó la salida de fondos del exterior.

Los problemas de Brasil comienzan a quedar expuestos. Los desequilibrios que se cubrieron con subsidios y endeudamiento interno ahora pasan factura. La morosidad crece entre los hogares brasileños: a fines de septiembre afectaba a 84,2 millones de personas, casi el 40% de la población. Si se considera solo a los mayores de 18 años —los menores tienen mayores restricciones para endeudarse—, la mitad de los adultos enfrenta dificultades para pagar sus deudas.

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La tasa Selic se ubica en el 14%, casi el triple de la inflación. El Comité de Política Monetaria (Copom) la mantuvo sin cambios por primera vez en cinco reuniones, una señal de que el ajuste ya está en marcha. A la vez, los bancos cuadruplicaron sus previsiones para cubrir posibles incumplimientos.

El ETF de Brasil, que representa a las acciones y a la divisa brasileña, perdió 1,9% en un mal día para emergentes que retrocedieron 1,5 por ciento. El riesgo país de Brasil está a punto de superar los 200 puntos básicos.

El dólar subió a 5,65 reales en Brasil y acumuló un alza del 13,2% desde el 28 de octubre. (Foto: Reuters)

Los bonos argentinos escaparon a la caída, pese a su sensibilidad frente a la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Estos títulos retrocedieron y su rendimiento subió al 5,14%, el nivel más alto desde el 20 de octubre.

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Los bonos locales de mayor plazo lideraron las alzas: el que vence en 2041 ganó 2,33%, mientras que el título con vencimiento en 2035 avanzó 1,4 por ciento. Los papeles que quedan fuera del período del próximo mandato, entre 2027 y 2031, encontraron compradores.

La suba de los bonos argentinos, junto con la baja de los títulos estadounidenses, permitió que el riesgo país descendiera 33 unidades, un 2,7%, hasta los 829 puntos básicos.

El panorama exterior ayer cambió por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Fue atacada una destilería saudí y Donald Trump anunció su indiferencia a un acuerdo con Irán. El petróleo subió más de 2% y cayeron las Bolsas de nueva York.

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El dólar continuó fortaleciéndose porque parece ineludible una fuerte suba de tasas a fin de diciembre. El mercado cambiario local no acusó el movimiento.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 520 millones (se acumularon las operaciones del día anterior) y el Banco Central pudo comprar 103 millones de dólares. El tipo de cambio mayorista subió $1,50 (+0,1%) a 1.545,50 pesos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, “hubo un salto en el volumen operado en futuros de dólar que se situó en torno a 1.445.000 contratos y también aumentó el volumen negociado en bonos dollar linked (DL) en BYMA, t+1 que pasó de los USD 133 millones previos a USD 217 millones (VN). La oferta volcó más dólares, pero también requirió más cobertura y el BCRA logró acelerar las compras de divisas”.

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En la plaza financiera el MEP tuvo un leve retroceso de $4 a $1.574, mientras el contado con liquidación aumentó $18 (+0,8%) a 1.679 pesos. El “blue” bajó $5 a 1.565 pesos.

Las acciones tuvieron otra mala rueda. Los más afectados fueron los bancos. El Merval de las acciones líderes perdió 1,1% en pesos y 1,9% en dólares por la suba del CCL.

Anoche en el overnite, las Bolsas de Nueva York operaban en verdes de hasta 0,35%. El índice que más subía era el Nasdaq de las tecnológicas. El oro intentaba recuperarse del revés del día anterior que lo situó abajo del piso de 4.000 dólares. El petróleo moderaba las alzas de la rueda de ayer y perdía 0,31 por ciento. El Brent cotizaba a 95,47 dólares. El dólar estaba estable y el Bitcoin no detenía su caída y estaba a punto de perforar los 70.000 dólares.

La Argentina tendrá que convivir con un escenario internacional molesto que complica particularmente a Brasil, su principal socio comercial.