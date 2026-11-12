Economía

Licitación clave: el equipo económico se entusiasma por el regreso del “punto Anker” y espera un repunte del crédito

Los bancos renovaron menos de lo que vencía y el Gobierno hay expectativa de una mayor remonetización de la economía. La estabilidad cambiaria también ayuda en medio del repunte del riesgo país

El Ministerio de Economía celebró que los bancos no renovaran la totalidad de los vencimientos en la última licitación del Tesoro. (Foto: Reuters)
El Ministerio de Economía celebró que los bancos no renovaran la totalidad de los vencimientos en la última licitación del Tesoro. (Foto: Reuters)
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La licitación de bonos que efectuó el Tesoro ayer implica la expansión de alrededor de 1,7 billones de pesos. En el equipo económico ayer celebraron que los bancos hayan decidido no renovar la totalidad de los vencimientos. “Esto significa que demandan más pesos porque creen que prestándole al público o a las empresas van a ganar más que comprando títulos”, explicaron.

En diálogo con Infobae, uno de los principales referentes de Economía se entusiasmaba con la posibilidad de estar nuevamente ante el denominado “punto Anker”. Eso significa que los bancos quieren más liquidez no por una cuestión de desconfianza, sino para colocar esos fondos en el sector privado, obviamente a mejor rendimiento.

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Una de las críticas que venía haciendo Ricardo Arriazu era que el Tesoro absorbe todos los pesos que el Banco Central emite para comprar dólares. Y que esa conducta frenaba el repunte de la actividad.

Luis “Toto” Caputo salió a contestarle en una presentación en la Bolsa de Comercio, al indicar que la decisión de no avanzar con una mayor expansión monetaria no era del Gobierno, sino del mercado: “Si por determinado motivo no hay demanda de pesos, no es correcto incrementarla”. El ministro de Economía apuntó al peligro de impulsar el tipo de cambio o frenar el proceso de desinflación por expandir la oferta de dinero sin la consiguiente demanda.

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El mercado mantuvo cautela en la licitación: no hubo demanda por títulos en pesos con vencimiento en 2028. (Foto: Reuters)
El mercado mantuvo cautela en la licitación: no hubo demanda por títulos en pesos con vencimiento en 2028. (Foto: Reuters)

“No estamos subiendo las tasas, todo lo contrario siguen en terreno negativo en términos reales. Por eso es sano que los bancos prefieran salir a prestarle a privados en vez de colocar en títulos públicos”, agregaron desde Economía.

En relación al “punto Anker”, se un concepto económico popularizado por Caputo, que describe el momento de inflexión en el que la economía se remonetiza de forma genuina porque los bancos dejan de renovar deuda del Estado para prestar ese dinero al sector privado. El nombre hace referencia a Anker Latinoamérica, la consultora financiera que Caputo fundó y dirigió junto al actual presidente del BCRA, Santiago Bausili.

Esa remonetización ocurrió a partir de mediados de 2024 con un fuerte incremento del crédito. Si bien esa expansión ayudó a impulsar la economía, especialmente la venta de bienes durables, luego vinieron los problemas.

El fuerte aumento de las tasas provocó un pico de morosidad que recién ahora los bancos empezaron a digerir. Con el tipo de cambio estable y tasas de interés que siguen bajas, es esperable que las entidades bancarias vuelvan a prestarle a empresas y al público. Claro que seguramente el proceso sea más cauteloso.

Economía evalúa reemplazar la emisión proyectada de un bono en dólares al 2029 por la activación del swap con China. (Foto: Reuters)
Economía evalúa reemplazar la emisión proyectada de un bono en dólares al 2029 por la activación del swap con China. (Foto: Reuters)

La acumulación de dólares y la consiguiente remonetización de la economía eran un objetivo que el Gobierno se había planteado al iniciar la fase 4 del programa monetario, a principios de año. La compra de divisas ya sumó USD 16.000 millones, pero el aumento de los agregados monetarios venía demorado. En las últimas semanas empezaron a repuntar los agregados monetarios y lo harían todavía más después de esta última licitación.

La participación de los inversores reflejó de todas maneras la cautela del mercado. No hubo interés por títulos en pesos que vencen en 2028, es decir después de las elecciones.

Esto obliga al Gobierno a financiarse con colocaciones cada vez más cortas en moneda local. De cara al 2027 puede transformarse en un problema, porque la refinanciación de deuda en pesos sería cada vez más corta.

De hecho, Economía ya no puede colocar deuda en dólares y anunció que la proyectada emisión de USD 5.000 millones con un bono al 2029 será reemplazada por la activación del swap chino. La incertidumbre se posa ahora sobre lo que podría suceder con la deuda local emitida en pesos, aunque nada sucederá en los próximos meses.

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