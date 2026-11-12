Alerta en el Mercosur: los autos chinos desplazan a la producción regional y cae el comercio entre Argentina y Brasil

La producción argentina de autos de pasajeros es la que más sintió la caída de ventas en Brasil.

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Aunque las exportaciones de automóviles argentinos cerraron octubre con un saldo positivo de un 0,6%, en el acumulado de los primeros 10 meses del año, las ventas a su principal socio comercial, Brasil cayeron en un 7,8% de un año a otro.

Es una mala noticia para la industria argentina, pero también lo es para la brasileña, porque el fenómeno no está causado solo por la famosa falta de competitividad de la producción automotriz argentina, sino por la caída en las ventas de autos de producción regional en ambos mercados, los dos más grandes de Sudamérica.

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En Brasil se vive un verdadero auge de vehículos eléctricos chinos, que llevaron las importaciones de autos a un nivel máximo histórico para el período de US$9.420 millones, lo que representa un 76,7% más que en 2025, según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC).

La situación es más preocupante aún para la industria brasileña, porque aunque en menor proporción, ese mismo crecimiento de marcas asiáticas generó que las exportaciones de automóviles brasileños hacia Argentina cayeran un 18% a nivel interanual en el mismo período.

Caída de importaciones y exportaciones mútuas

La preocupación de los fabricantes tradicionales de automóviles con plantas en Brasil es que de enero a septiembre llegaron automóviles chinos por un valor de USD 6.260 millones, más del doble que en 2025, cuando fueron USD 2.360 millones, y de una cifra similar, aunque más alta, de 2024, cuando había sido de 2.860 millones.

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Argentina sigue siendo el principal destino de los autos brasileños, pero apenas supera el 54%

Esos números contrastan fuertemente con los de los años previos, ya que en 2023 habían sido USD 540 millones, menos de un 10% de la cifra actual en tres años, y en 2022, solo USD 134 millones.

A esta altura del año, China tiene el 66,5% de la totalidad de los autos importados por Brasil, mientras que Argentina está en segundo lugar con un 11,3%. La diferencia es muy significativa, pero lo es más aún si se tiene en cuenta que hasta 2023, Argentina fue siempre el principal proveedor de vehículos importados del mercado más grande de la región.

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Pero más allá de importar menos autos desde Argentina, el principal motivo de preocupación de las automotrices brasileñas es este fenómeno afecta las ventas de sus autos a la Argentina también.

Según datos del propio gobierno argentino, entre enero y septiembre llegaron al país automóviles chinos por un valor total de USD 916,8 millones, lo que triplicó las cifras del año anterior, cuando fueron USD 292,6 millones.

Las importaciones de automóviles brasileños disminuyeron un 30%. Hasta 2025, la proporción de autos brasileños y chinos era 10 a 1, pero en 2026 esa relación pasó a ser de 2 a 1, demostrando un cambio de escenario repentino y muy significativo.

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Argentina bajó un 7,8% las exportaciones de autos a Brasil el último año.

Según publicó el diario digital valor.globo.com, la caída en ventas de automóviles brasileños a Argentina superó la pérdida total en exportaciones de vehículos brasileños, considerando todos los destinos. Aunque la tendencia es preocupante, todavía Argentina sigue siendo el comprador del 54,6% de todos los autos brasileños que se exportan por año.

La situación no es nueva. Durante los años de restricciones para importar autos en Argentina (2022 y 2023), se podía compensar la caída de ventas de los autos brasileños a Argentina con ventas en otros mercados. Hoy, eso ya no es una solución para la producción de autos de Brasil, ya que en esos mercados también se vio el crecimiento de la industria china.

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En cambio, para Argentina y su especial condición de producir mayormente pick ups y vehículos comerciales livianos, buscar en otros mercados regionales la compensación por la caída de ventas en Brasil es una realidad.

A volúmenes totales prácticamente iguales, las exportaciones de autos argentinos eran un año atrás un 68,5% hacia Brasil, y este año bajaron a un 62,7%. Salvo por Fiat Cronos, Chevrolet Tracker, Toyota SW4 y los Peugeot 208 y 2008, Argentina exporta cinco pick ups y dos furgones a Brasil.

El impacto de las políticas públicas

Así como la creación del cupo de autos híbridos y eléctricos desde 2025 generó que llegaran casi 90.000 vehículos chinos a Argentina, en Brasil también hubo un impacto de similar naturaleza este año entre enero y junio, ya que, ante la suba del arancel de importación del 25 o 30% -según la tecnología electrificada-, y quedar en un 35% de arancel común extrazona a partir de julio, la respuesta de los fabricantes asiáticos fue adelantar importaciones a esa fecha aún sin una demanda de la misma proporción.

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La llegada masiva de autos chinos redujo las ventas de autos regionales en Argentina y en Brasil también.

Lo más curioso del caso es que la llegada de automóviles chinos ha generado una guerra de precios entre los fabricantes de ambos mercados. En Argentina, los precios de los autos estuvieron casi congelados durante el primer semestre, y comenzaron a incrementarse entre el 1 y el 3% mensual en la segunda mitad del año.

En Brasil, mientras tanto, los datos del Indicador de Comercio Exterior (Icomex) mostraron que, en el acumulado del año, los precios promedio de los bienes de consumo duraderos importados por Brasil desde China disminuyeron un 5,4% respecto a 2025, mientras que los provenientes de Argentina aumentaron un 1,1%, y los de la Unión Europea, un 13,6%.

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En ese marco, mientras Brasil analiza qué medidas tomar para contener el impacto en la industria local, el Gobierno argentino anunció el reparto mucho más abierto del cupo de vehículos híbridos y eléctricos de 2027, en el que habrá menor disponibilidad para marcas chinas de poco volumen, y solo tendrán acceso a una cuota mayor aquellas marcas que importaron más de 9.000 autos en los últimos dos años, dentro del mismo programa de 50.000 autos híbridos y eléctricos exentos de arancel de importación.

La medida persigue asignar solo una parte del volumen total de ventas de cada marca y obligar así a todos los importadores a traer autos fuera del cupo, sin el beneficio arancelario, para poder crecer en participación de mercado. Al traer autos que sí pagan el 35% de derechos de importación, el precio de los autos inevitablemente debe ecualizar ambos precios, con y sin arancel, generando que los precios de venta al público tengan necesariamente que aumentar.

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