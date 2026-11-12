Los bonos recuperan terreno y baja el riesgo país, pero octubre de 2027 mantiene al mercado en alerta

La falta de actividad bancaria en Estados Unidos limitó las operaciones y dificultó la referencia para medir el riesgo país. (Foto: AP)

Guardar

Lo que sucedió en la rueda de ayer tanto en Buenos aires como en Nueva York no permite conclusiones determinantes. Al no operar los bancos norteamericanos por el Día de los Veteranos, los bonos del Tesoro de EE.UU. no tuvieron movimiento y quedaron restringidas transacciones por la falta de liquidación en el día. Además, en la plaza local hubo problemas con las operaciones en BYMA que desataron quejas de los inversores.

Lo destacable fue la recuperación de los bonos soberanos locales que subieron hasta casi 3% en los plazos más largos. Los inversores saltan los vencimientos entre 2027 y 2031, que es el próximo período electoral. Más allá de los siempre presente temores electorales, el riesgo país bajó sin poder cuantificarlo porque no operaron los bonos de Estados Unidos, pero se puede estimar que está por debajo de los 850 puntos básicos.

PUBLICIDAD

La situación de EE.UU. tampoco ayuda. El dólar volvió a fortalecerse ante la posibilidad de que la próxima suba de tasas, prevista para diciembre, sea de 0,50% debido al repunte de la inflación. Esa decisión podría afectar el consumo, ya que elevaría las tasas de las hipotecas, las tarjetas de crédito y los préstamos. También habrá que observar el impacto sobre las acciones tecnológicas, un sector que se financió con deuda y absorbió el 80% del crédito disponible.

La Bolsa tuvo una rueda negativa con escasos negocios. El índice Merval de las líderes cayó 0,8% en pesos y 1,3% en dólares por la suba del contado con liquidación (CCL). El alza de las acciones en las Bolsas de Nueva York no debe encandilar. Tampoco influyó el alza de la Bolsa de San Pablo de 0,42 por ciento.

PUBLICIDAD

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 427 millones y el Banco Central aprovechó para comprar 29 millones de dólares. El dólar mayorista bajó $1,50 (-0,1%) a 1.544 pesos.

El contraste con el avance del dólar en el mundo es notable porque la divisa de Estados Unidos se fortaleció frente a las principales monedas a pesar de la restricción de operaciones.

El informe de F2, la consultora que dirige Andrés Reschini, subrayó que “en futuros se operaron casi 706.000 contratos que dejaron un desarme neto de USD 8,6 millones de los cuales 67 millones se desarmaron en el tramo más largo agosto – noviembre 2027”.

PUBLICIDAD

Las operaciones con el dólar MEP no se hicieron con fluidez y la divisa bajó $5,5 (-0,3%) a $1.588. El CCL subió $9 (+0,6%) pero con las restricciones que impuso la falta de liquidación en cuentas en dólares.

La principal novedad fue la licitación del Tesoro. Por primera vez desde agosto, el organismo decidió no renovar de forma deliberada la totalidad de los vencimientos, con el objetivo de liberar pesos al mercado y evaluar si una baja de tasas reduce la presión sobre el consumo. Esta semana vencen $10,5 billones. Ante ofertas por $11,6 billones, el Tesoro adjudicó $8,9 billones, equivalentes al 84% de los vencimientos.

PUBLICIDAD

Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía. explicó que “en relación a los vencimientos del viernes (fecha de liquidación), se alcanzó un rollover (renovación) de 103%, aunque si consideramos también los pagos de los bonos TX26 y TX28 (ajustan por CER), efectuados hoy (por ayer), el rollover se reduce a 84%”.

El mercado siguió eligió plazos cortos. El 40% de lo adjudicado se concentró en la nueva letra TAMAR (TMA27), con vencimiento en abril 2027. Otro monto similar fue a dos bonos a tasa fija que vencen en enero y junio próximo.

Villafañe señaló que “el plazo promedio de colocación fue de 163 días, sensiblemente por debajo del nivel de la licitación previa (355 días), en la medida que se colocaron solamente $400 mil millones de TZX28, el único título ofrecido con vencimiento post-elecciones”.

PUBLICIDAD

Según el analista financiero Nau Bernues, “lo que se renovó fue principalmente corto. La mayor parte vence antes de las elecciones del año que viene y el único bono que las cruza se llevó una porción mínima. Si tenés pesos colocados a tasa, en los próximos días sirve mirar adónde van los que quedaron sueltos. Si se quedan en colocaciones cortas, lo esperable es que las tasas de todos los días aflojen un poco y si buscan dólar se va a ver en el precio”.

El plan económico está bajo el fuego cruzado de la incertidumbre por el resultado de las elecciones. Morgan Stanley elevó el nivel de riesgo de una crisis o default en 2027 a 52% estimándolo en base a la cotización de los bonos soberanos.

PUBLICIDAD

Por otra parte, un trabajo de la Fundación Mediterránea indicó que “la recaudación creció 0,8% interanual en términos reales durante octubre, impulsada por Derechos de Exportación (+155%), Ganancias (+17%) y Combustibles (+14%). Sin embargo, el acumulado anual todavía registra una caída del 2,7%”.

El reporte tomó como dato de debilidad económica que “el IVA neto cayó 7,9% interanual en octubre y acumula bajas en todos los meses de 2026. El impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios también retrocedió cerca del 8% en octubre”. Fundación Mediterránea señaló posibles cambios en la composición de la actividad y un aumento del incumplimiento tributario. El trabajo advirtió un deterioro en la recaudación de las provincias que cayó 9,5% interanual en septiembre, con una baja acumulada del 4% en el año. Ingresos Brutos, su principal fuente tributaria, acumula una contracción real del 4,7%.

PUBLICIDAD

En tanto, el petróleo subió casi 2% por los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz. Las posibilidades de paz entre Estados Unidos e Irán se alejan. Los iraníes fortalecieron su intransigencia tras las elecciones de medio término en suelo norteamericano.

Anoche, en el mercado overnite, el petróleo operaba con bajas de 0,7 por ciento. El Brent cotizaba a USD 92, mientras el oro subía 0,7% y sigue operando apenas por encima de los 4.000 dólares.

La volatilidad continúa y lo muestra la apertura en baja de los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York que registran una toma de ganancias tras la buena rueda de ayer. El Nasdaq de las tecnológicas era el más afectado con al perder 1 por ciento.

PUBLICIDAD

El panorama local sigue siendo incierto. La recuperación de los bonos es alentadora, pero insuficiente y no se sabe si se mantendrá firme. Octubre de 2027 se está convirtiendo en una barrera insalvable. Las encuestas y calificaciones de bancos del exterior no ayudan. Los inversores esperan señales de que la tendencia se revierta. Mientras tanto, seguirán operando en modo “wait and see” (esperar y ver, en castellano).