Zonas Frías: estos son los 94 municipios que podrían perder el subsidio en la boleta del gas

La Cámara de Senadores debatirá este jueves la reforma al régimen de Zona Fría que, de convertirse en ley, eliminaría el subsidio automático en la boleta de gas para 1,24 millones de hogares distribuidos en, al menos, 94 municipios bonaerenses. A nivel nacional, el impacto alcanzaría a unos 3,35 millones de usuarios en todo el país. El proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados desde mayo y llegó a la Cámara alta sin modificaciones.
La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional retrotrae el esquema al criterio climático original del régimen, creado en 2002. De esta forma, solo conservarían el beneficio los usuarios de la Patagonia, de Malargüe (Mendoza) y de la Puna.
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En tanto, todos los distritos incorporados mediante la ampliación sancionada en 2021 —por iniciativa del entonces diputado Máximo Kirchner— quedarían excluidos del subsidio general. Esa extensión había multiplicado el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, incorporando zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras provincias que, según la narrativa oficial, no registran condiciones climáticas extremas. De hecho, el Gobierno actual había calificado el esquema como “fiscalmente insostenible”.
Además de la restricción geográfica, la reforma modifica la base sobre la que se calcula el descuento. Actualmente, la bonificación —que oscila entre el 30% y el 50% según la región— se aplica sobre el total de la factura. Con la nueva norma, el subsidio recaería exclusivamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los tres componentes que integran una boleta residencial. Los otros dos —el Valor Agregado de Distribución (VAD), que explica gran parte del cargo fijo, y el costo del transporte troncal, así como la carga impositiva— dejarían de estar cubiertos.
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El cambio en la base de cálculo implica que incluso los usuarios que permanezcan dentro del régimen, como los hogares patagónicos, verán aumentos. Las estimaciones manejadas durante la negociación ubican ese incremento en torno al 25% para la zona histórica.
Quiénes pueden conservar el beneficio fuera de la Patagonia
Los hogares de las zonas excluidas no quedarán necesariamente sin asistencia, pero deberán acreditar vulnerabilidad socioeconómica para acceder al Subsidio Energético Focalizado (SEF)..
El criterio fijado en el proyecto establece un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales del INDEC, actualmente en torno a los $4,4 millones mensuales para una familia tipo. También accederán en forma directa los hogares con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas y aquellos con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque estos últimos serán evaluados por la Secretaría de Energía.
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Para quienes queden fuera del SEF, el golpe en la factura será considerable. Un informe de IERAL Fundación Mediterránea proyectó que un hogar de Bahía Blanca, por ejemplo, que tiene un consumo promedio de 118 m³ mensuales pasaría de pagar $19.945 a $39.890, un incremento del 100%. Para los usuarios de esa misma ciudad que sí califiquen para el subsidio focalizado, la suba sería del 22%. La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, estimó que quienes pierdan el beneficio en las zonas templadas afrontarán aumentos de aproximadamente $15.000 por mes.
Los 94 municipios bonaerenses que perderían el beneficio automático
En la provincia de Buenos Aires, el único municipio que conservaría el subsidio por pertenecer formalmente a la Patagonia es Patagones. Los 94 distritos restantes que quedarían excluidos del régimen general son:
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- 25 de Mayo
- 9 de Julio
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Alberti
- Arrecifes
- Ayacucho
- Azul
- Bahía Blanca
- Balcarce
- Baradero
- Benito Juárez
- Bolívar
- Bragado
- Cañuelas
- Capitán Sarmiento
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Carmen de Areco
- Castelli
- Chacabuco
- Chivilcoy
- Colón
- Coronel Pringles
- Coronel Rosales
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Dolores
- Florentino Ameghino
- General Alvarado
- General Alvear
- General Arenales
- General Belgrano
- General Guido
- General La Madrid
- General Las Heras
- General Lavalle
- General Madariaga
- General Paz
- General Pinto
- General Pueyrredon (Mar del Plata)
- General Rodríguez
- General Viamonte
- General Villegas
- Guaminí
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- La Costa
- Laprida
- Las Flores
- Leandro N. Alem
- Lincoln
- Lobería
- Lobos
- Maipú
- Mar Chiquita
- Marcos Paz
- Mercedes
- Monte
- Monte Hermoso
- Navarro
- Necochea
- Olavarría
- Pehuajó
- Pellegrini
- Pergamino
- Pilar
- Pinamar
- Puan
- Ramallo
- Rauch
- Rivadavia
- Rojas
- Roque Pérez
- Saavedra
- Saladillo
- Salliqueló
- Salto
- San Andrés de Giles
- San Antonio de Areco
- San Cayetano
- San Nicolás
- San Pedro
- Suipacha
- Tandil
- Tapalqué
- Tordillo
- Tornquist
- Trenque Lauquen
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Villa Gesell y
- Villarino
El acuerdo con el Norte para sumar votos en el Senado
Para garantizar el respaldo en la Cámara alta, el Gobierno negoció en agosto un acuerdo paralelo con gobernadores del norte del país. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunieron en el Palacio de Hacienda con los mandatarios de Catamarca, Salta, Chaco, Corrientes y Jujuy para ofrecer una compensación: la ampliación de los subsidios eléctricos para las zonas bioambientales cálidas y muy cálidas durante los meses de mayor temperatura.
Según el acuerdo alcanzado, el bloque adicional de subsidio para la Zona Muy Cálida subiría de 300 a 550 kWh, y el de la Zona Cálida, de 150 a 300 kWh, entre noviembre y abril. El compromiso, sin embargo, no quedó incorporado al texto del proyecto que tiene media sanción. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a publicar esa ampliación mediante una resolución en el Boletín Oficial una vez aprobada la ley de Zona Fría en el Senado.
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En este escenario, el Gobierno proyecta un ahorro de $272.099 millones si la reforma se convierte en ley. El esquema actual genera un déficit de $485.000 millones, financiado parcialmente por un recargo del 7,5% sobre el gas que resultó insuficiente para cubrir los costos desde la ampliación de 2021. No obstante, el acuerdo con las provincias del norte implica un gasto adicional en subsidios eléctricos de entre USD 71 y USD 90 millones anuales —unos $134.000 millones al tipo de cambio mayorista vigente—, lo que recorta a la mitad el beneficio fiscal buscado. A eso se suma que, con el invierno ya terminado, el ahorro real recién se materializaría en 2027.
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