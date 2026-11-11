Economía

El dólar bajó tras un largo receso y se profundiza la caída del tipo de cambio real

La divisa mayorista cedió a $1.544, tras cinco días sin operatoria por los feriados. Al público continuó ofrecido a $1.570 en el Banco Nación

En 2026 el dólar sube 89 pesos o 6,1 por ciento.
En 2026 el dólar sube 89 pesos o 6,1 por ciento.
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El mercado de cambios argentino volvió a operar tras una serie de feriados a partir del viernes 6 de noviembre, aunque este miércoles condicionó el volumen de negocios el receso en los EEUU por la conmemoración del Día del Veterano de Guerra, que redujo considerablemente las liquidaciones del comercio exterior.

El monto operado en el segmento de contado fue de unos USD 426,8 millones y el dólar mayorista cedió 1,50 pesos o 0,1%, a 1.544 pesos. En noviembre la divisa sube 10 pesos o 0,7 por ciento.

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El BCRA fijó un techo apara su régimen de bandas cambiarias en los 1.965,55 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 421,55 pesos o 27,3% de ese límite para la libe flotación.

El dólar al público continuó a $1.570 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.572,92 para la venta y $1.519,32 para la compra. El dólar blue, en tanto, avanzó diez pesos o 0,7%, a 1.565 pesos.

“Luego del respiro de las últimas ruedas, el dólar mayorista amaga con reanudar un ligero deslizamiento, ahora hacia los $1.548, con operadores atentos a cómo continuará el ritmo de compras del BCRA, tras múltiples jornadas en lo que va de noviembre en las que no intervino para dar más espacio a la demanda privada”, expresó el economista Gustavo Ber.

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“El repunte estacional en la demanda de dinero también será monitoreado de cerca a partir de las repercusiones que podría tener sobre las tasas en pesos cortas, sobre todo si es que no viene acompañado por mayor liberación de recursos”, agregó el titular del Estudio Ber.

Mientras que el dólar mayorista permanece estabilizado -con la ayuda de las tasas de interés en pesos que captan a la liquidez excedente, más ventas oficiales de títulos dollar linked en el mercado secundario- el tipo de cambio real sigue en descenso y alcanza un mínimo en un año y medio.

En este aspecto, Portfolio Personal Inversiones enfatizó que la estabilidad del tipo de cambio oficial se dio, además, tras “una semana en la que continuaron las ventas oficiales de instrumentos vinculados al dólar en el mercado secundario. En particular, estimamos que el lunes de la semana pasada el BCRA habría vendido más de USD 140 millones e dólar linked. Al día siguiente, el volumen operado en la Letra de noviembre -el instrumento de vencimiento más corto cuya tenencia está en manos del Central- volvió a ser elevado: alcanzó USD 169 millones, luego de los USD 142,4 millones negociados el lunes, rueda en la que habrían tenido lugar ventas oficiales”.

El BCRA informó que el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) se asentaba en la zona de los 81 puntos, un mínimo desde el 8 de mayo de 2025.

Este indicador, con una base 100 de equilibrio teórico, mide la evolución nominal de la cotización del peso argentino relativa a las monedas de los principales doce socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas.

Se obtiene a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambio nominales bilaterales de los principales socios comerciales del país y se constituye como una referencia nominal amplia (y más adecuada que la paridad peso-dólar estadounidense) para el análisis macroeconómico.

“La economía sigue mostrando una divergencia entre los sectores de energía, minería y agro, por un lado, y los sectores más intensivos en mano de obra, por el otro, en parte como consecuencia de la apertura comercial y de una moneda fuerte”, estimó Max Capital.

En Brasil, el dólar cedía dos centavos o 0,4%, en los 5,56 reales por unidad. La evolución del real gravita en el mercado de cambios argentino, por la relevancia del país vecino como principal socio comercial, además de una ponderación de más de 12% de la divisa brasileña en el ITCRM que mide el BCRA.

“Las plazas cambiarias regionales absorben el impacto del informe de inflación en Estados Unidos, cuyo IPC de octubre superó las expectativas del mercado (+0,4% mensual) y desató una oleada de advertencias por parte de altos funcionarios de la Reserva Federal (Goolsbee, Paulson, Bowman y Waller) en respaldo de alzas de tasas más agresivas. Este repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense empujó el índice dólar (DXY) al alza y debilitó a las divisas de mercados emergentes”, señaló Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

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