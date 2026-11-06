Opinión

El real estate “old school” murió

Las estrategias tradicionales de inversión en propiedades han sido desplazadas por un enfoque que prioriza la generación de ingresos, la liquidez disponible y las opciones de financiamiento por encima del simple aumento de valor a mediano o largo plazo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El nuevo inversor ya no pregunta solamente “¿Cuánto puede valer esto en 10 años?”, pregunta “¿Qué caja me genera mientras espero?” (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante décadas, invertir en propiedades era una fórmula simple: compro metros cuadrados, espero unos años y vendo más caro. Punto. Ese modelo funcionó pero pertenece al siglo XX. Hoy el mercado cambió. Cambió la liquidez, cambió el acceso a la información, cambió el costo de oportunidad y, sobre todo, cambió el inversor.

El inversor del siglo XXI ya no piensa solamente en apreciación. Piensa en la eficiencia del capital. Y para decidir una inversión inmobiliaria, se hace tres preguntas clave.

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1. ¿Ese m² me da renta?

La vieja lógica era: “compro bien ubicado y en algún momento sube”. El problema es que subir de precio no alcanza. Hoy hay que separar dos variables que antes se mezclaban: apreciación de capital y rendimiento operativo.

No es lo mismo un m² en Núñez que renta 3% anual, que un m² en La Boca que puede rendir 9%. Son dos activos completamente distintos, aunque ambos sean “real estate”. Uno apuesta principalmente a preservación y valorización. El otro genera flujo. Y en un contexto donde el costo del dinero cambia constantemente, el flujo vuelve a ser rey.

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El inversor del siglo XXI ya no piensa solamente en apreciación. Piensa en la eficiencia del capital

El nuevo inversor ya no pregunta solamente “¿Cuánto puede valer esto en 10 años?”, pregunta “¿Qué caja me genera mientras espero?” Porque un activo que no produce renta depende exclusivamente de que aparezca otro comprador dispuesto a pagar más caro después. Y eso ya no alcanza como estrategia.

2. ¿Puedo salirme antes?

La segunda gran transformación es mental: la liquidez importa. Si compro acciones o bonos, puedo vender en minutos. En cambio, el real estate tradicional muchas veces te obliga a quedar atrapado. Por eso hoy aparece una pregunta incómoda para muchos desarrolladores: “Si necesito salir antes, ¿puedo?”. Y más importante todavía: ¿el desarrollador recompra?, ¿existe mercado secundario?, ¿hay profundidad de demanda?, si bajó el precio, ¿vendo rápido o quedo clavado meses?

El problema es cuánto tarda el mercado en reconocer ese valor. Porque un activo ilíquido te inmoviliza capital, te quita flexibilidad y te impide aprovechar nuevas oportunidades.

3. ¿Puedo apalancarme para comprar más?

Acá aparece la verdadera magia del real estate. Las acciones suben o bajan. Los bonos pagan o no pagan. Pero el inmobiliario tiene una ventaja estructural única: permite construir patrimonio usando deuda inteligente. El inversor moderno no piensa solamente: “¿cuántos m² puedo comprar hoy?”, piensa “¿cómo hago para que estos metros me permitan comprar más metros?”.

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El crecimiento exponencial en real estate no viene solamente de comprar bien. Viene del apalancamiento

Ahí está el cambio de paradigma. Si tengo 100 m² estabilizados, con renta y valor comprobable, ¿puedo usarlos como colateral?, ¿puedo refinanciar?, ¿puedo levantar deuda contra ese activo?, ¿puedo convertir patrimonio inmovilizado en capacidad de expansión?

El crecimiento exponencial en real estate no viene solamente de comprar bien. Viene del apalancamiento. Los grandes patrimonios inmobiliarios no se construyen ahorrando metro por metro. Se construyen entendiendo cómo usar los activos existentes para adquirir nuevos activos.

El real estate sigue siendo una de las herramientas más poderosas para construir patrimonio. Pero las reglas cambiaron porque comprar y esperar ya no alcanza. Hoy el inversor inteligente analiza renta, liquidez y capacidad de apalancamiento. Porque el verdadero activo ya no es el metro cuadrado. Es la eficiencia financiera que ese metro cuadrado puede generar.

El autor es CEO de Spazios

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