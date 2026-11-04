Mercado Libre superó los USD 10.000 millones de ingresos en el tercer trimestre pero la acción cae más de 6%

El resultado operativo fue de USD 676 millones en el tercer trimestre. (Mercado Libre)

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Mercado Libre difundió sus resultados correspondientes al tercer trimestre de este año. Los ingresos netos fueron de USD 10.750 millones, un 45% más que en el mismo período del año anterior medido en dólares. Es la segunda vez que cruza la barrera de los USD 10.000 millones, tras haberlo logrado en el segundo trimestre de este mismo año. El resultado neto, es decir, lo que queda después de descontar todos los costos, intereses e impuestos, fue de USD 448 millones entre julio y septiembre.

Pese a esos resultados, el valor de las acciones de MELI en el after market cayó 6,7% en Nasdaq. De acuerdo con el sitio especializado Investing, la baja se debe a que el beneficio por acción (BPA) fue USD 0,51 peor de lo esperado por el mercado. De esta manera, el valor de la acción hoy ronda los USD 1.739,88, un precio que refleja una caída del 24,5% respecto al valor que tenía hace exactamente un año.

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“La compañía informó de un beneficio neto en el tercer trimestre inferior a las estimaciones del mercado, ya que el mayor gasto destinado a ampliar la capacidad logística antes de la temporada alta de compras navideñas lastró los márgenes”, sumó la agencia de noticias Reuters.

Más allá de esto, el resultado operativo, que es lo que queda de los ingresos una vez descontados los costos y gastos de la operación, resultó positivo en USD 676 millones, según lo informado por la compañía. Eso representa un margen del 6,3%, levemente inferior al del trimestre anterior.

La empresa fundada por Marcos Galperín atribuyó esa diferencia a tres factores. El primero es la inversión en capacidad de fulfillment, el servicio logístico que abarca el almacenamiento, la preparación y la entrega de los pedidos, que aumentó casi un 20% frente al trimestre anterior. Un año atrás, en el mismo período, el aumento había sido del 10%. Los otros dos son el costo de ampliar los envíos gratuitos y un mayor gasto en marketing en Brasil.

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Entre julio y septiembre se vendieron 867 millones de productos a través de la plataforma de Mercado Libre.

El CFO de Mercado Libre, Martín de los Santos, sostuvo que esas inversiones tienen un correlato en el uso de la plataforma. “Nuestras inversiones están funcionando. Los usuarios compran con mayor frecuencia y le confían cada vez más de su dinero a Mercado Pago, y quienes hacen ambas cosas son nuestro grupo de mayor crecimiento”, afirmó.

El comercio electrónico: USD 23.000 millones en ventas

El negocio de venta de productos, que la empresa llama “Commerce”, generó ingresos netos por USD 6.100 millones, un 47% más que un año atrás en dólares. El indicador que usa la compañía para medir el volumen de ventas es el GMV, o “Volumen Bruto de Mercancías Vendidas”: el valor total de lo que se vendió en la plataforma. En el trimestre alcanzó aproximadamente USD 23.000 millones.

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Ese GMV creció un 33% interanual en términos “FX neutral”, una forma de medir que elimina el efecto de las variaciones del tipo de cambio entre monedas. Medido directamente en dólares, el aumento fue del 38%.

En total se vendieron 867 millones de productos a través de la plataforma en el período analizado, un 36% más que en el mismo trimestre de 2025. Los compradores activos únicos de Commerce llegaron a aproximadamente 94 millones, un 22% más, lo que implica 17 millones de compradores adicionales frente al año anterior. Además, cada comprador adquirió más productos: los artículos por comprador aumentaron un 12% interanual.

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En Argentina, el GMV en moneda constante creció un 40% interanual y los artículos vendidos aumentaron un 19 por ciento. En septiembre, la empresa amplió el envío gratis del programa de suscripción MELI+ a artículos de menor precio en toda la red gestionada del país. Según el informe, eso llevó la proporción de compras con envío gratis a niveles similares a los de Brasil y México, y la frecuencia de compra alcanzó un máximo histórico.

Mercado Pago, la billetera y el crédito

En el negocio financiero, que la compañía agrupa bajo el nombre Fintech, los ingresos netos de Mercado Pago fueron de USD 4.600 millones, un 42% más que un año atrás en dólares. Los usuarios activos mensuales llegaron a unos 93 millones, un 29% más. El volumen total de pagos procesados alcanzó los USD 109.000 millones, con un aumento del 53% en dólares.

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Los ingresos netos de Mercado Pago fueron de USD 4.600 millones en el tercer trimestre.

En tanto, los activos bajo administración, que son el dinero de los usuarios que gestiona Mercado Pago, crecieron un 67% interanual en dólares y llegaron a USD 25.000 millones.

La cartera de crédito, que representa el total de préstamos otorgados y todavía no cobrados, alcanzó los USD 17.900 millones, un 62% más que el año anterior en dólares. Dentro de ese total, la cartera de tarjetas de crédito fue de USD 8.500 millones, con un aumento del 76%, y en el trimestre se emitieron 2,9 millones de tarjetas.

Sobre la calidad de esa cartera, el informe indica que el índice de morosidad de 15 a 90 días fue del 7,0% en el tercer trimestre. Ese valor prácticamente no cambió respecto del trimestre anterior. En Argentina, según la compañía, casi el 80% de la población adulta es usuaria activa de Mercado Pago.

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Publicidad y usuarios que combinan ambos servicios

Otra de las líneas que la empresa destacó es la publicidad que vende dentro de su plataforma, bajo el nombre Mercado Ads. Sus ingresos crecieron un 58% interanual en dólares y un 51% en moneda constante. El informe no detalla el monto absoluto de esos ingresos. La compañía indicó que está extendiendo ese servicio a la publicidad en redes sociales y plataformas de streaming, y mencionó acuerdos recientes, entre ellos uno con Netflix.

Mercado Libre también informó que los usuarios llamados “ecosistémicos”, aquellos que compran en el marketplace y a la vez usan servicios financieros de Mercado Pago, crecieron un 33% interanual. Según el informe de resultados, es el grupo de usuarios que más rápido aumentó.

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Al explicar el contexto en el que presenta estos números, De los Santos hizo referencia a un cambio en los hábitos de consumo: “Con el comercio migrando al canal online al ritmo más rápido desde 2020”, dijo, la compañía apuesta a seguir invirtiendo en el uso de la plataforma, aun cuando eso implique márgenes algo menores que los del trimestre anterior.