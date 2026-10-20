Con elogios al gobernador Figueroa y a Horacio Marín, el presidente Milei aseguró: “Podemos hacer que florezcan 1.000 Vaca Muerta”

El presidente Javier Milei durante su discurso en la apertura de la AOG Patagonia 2026

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El presidente Javier Milei encabezó este lunes la apertura de la AOG Patagonia 2026, el encuentro anual de la industria energética que se realiza esta semana en Neuquén. Allí, frente a una audiencia que lo recibió con cánticos y aplausos, destacó el acuerdo firmado con Estados Unidos por USD 7.000 millones para el desarrollo de infraestructura crítica en el sector energético y no descartó que el monto pueda ampliarse. El mandatario habló ante representantes de empresas operadoras, de servicios y trabajadores petroleros, y repasó los resultados del cambio de modelo impulsado por su gestión en Vaca Muerta.

Milei se refirió al convenio con Estados Unidos como parte de una estrategia que apunta a acelerar las obras de infraestructura necesarias para sostener el crecimiento de la producción. “No descarten que pueda aumentar el número. Solamente digo eso”, afirmó el presidente, sin precisar montos adicionales ni plazos.

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El convenio tiene como antecedente el acuerdo bilateral firmado en septiembre de 2026 entre el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Chris Landau, quien visitará el país esta semana, junto del responsable del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

Aquel entendimiento inicial contemplaba USD 6.000 millones destinados al proyecto Argentina LNG —la megainversión de YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG— con financiamiento respaldado por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EximBank) e inversores privados. El acuerdo se inscribe en la estrategia de Washington de asegurar cadenas de suministro energético en el hemisferio occidental, en un contexto de disrupciones en el tránsito por los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, en Medio Oriente.

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La producción de Vaca Muerta pasó de 310.000 barriles diarios en 2023 a más de 670.000 en agosto de 2026

El mandatario sostuvo que el esquema de financiamiento privado, en el que “quien aporta el capital también asume el riesgo”, permite completar obras en menos tiempo que bajo el modelo tradicional de obra pública. Según explicó, las propias empresas del sector ya están adelantando regalías para financiar la construcción de rutas en la región. En ese marco, recordó que el Gobierno concesionó 9.000 kilómetros de rutas nacionales al sector privado.

La producción de Vaca Muerta duplicó niveles de 2023

En un discurso que duró poco más de una hora, el presidente resaltó que la producción de Vaca Muerta duplica hoy la registrada en 2023. Según los datos que presentó, la formación pasó de 310.000 barriles diarios en promedio durante ese año a más de 670.000 barriles diarios en agosto de 2026. A nivel nacional, la producción total de petróleo subió de 635.000 barriles diarios en 2023 a 932.000 en agosto de este año, un récord que supera el máximo histórico de 1998 y que se encamina a alcanzar una producción de 1 millón de barriles diarios, una meta que la industria persigue hace tiempo y que se conseguiría antes de finalizar el año.

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Milei atribuyó ese salto a la eliminación del denominado barril criollo, una medida que el propio gobierno incluyó en el decreto 70/23 que dispuso la liberación del precio del petróleo desde la primera semana de su gobierno. “Toda la revolución que estamos viendo en el plano energético arrancó con un punto dentro del decreto 70/2023”, señaló el mandatario, para quien cada desregulación eliminada generó un impacto directo sobre la inversión en el sector.

Las exportaciones de petróleo argentino se duplicaron en menos de tres años y alcanzaron un pico de casi 330.000 barriles diarios en julio de 2026

El barril criollo fue un mecanismo de regulación de precios que desacopló el valor del petróleo en el mercado interno del precio internacional. Vigente en distintas versiones desde 2002, el esquema fijaba un precio de referencia local para las transacciones entre productoras y refinadoras, con el objetivo de proteger al sector de la volatilidad global y sostener el empleo y las regalías provinciales. En la práctica, el sistema desincentivó la inversión al comprimir los márgenes de las operadoras cuando el crudo internacional cotizaba por encima del precio regulado.

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El presidente también comparó la balanza energética del país con la que existía antes de su gestión. Sostuvo que, de mantenerse las políticas previas de subsidios y precios regulados, el sector energético arrojaría hoy un déficit de entre USD 20.000 y USD 25.000 millones, en lugar del superávit de casi USD 10.000 millones que se registra actualmente.

De hecho, minutos antes de su discurso, el Indec dio a conocer los datos de intercambio comercial. El sector energético, que representó el 17,7% del total de exportaciones del mes, explicó USD 53 de cada USD 100 que ingresaron al país en septiembre. En tanto, el superávit comercial energético alcanzó los USD 1.600 millones en el noveno mes del año, un pico histórico para el sector que ya acumula números en verde en el intercambio comercial acumulado de USD 9.427 millones hasta septiembre de 2026.

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De acuerdo con los datos que presentó Milei, las exportaciones de petróleo pasaron de un promedio de 128.000 barriles diarios en 2023 a más del doble en lo que va de 2026, con un pico de casi 330.000 barriles diarios en julio. “En menos de tres años pasamos de ser un país que apenas se autoabastecía a ser un exportador de petróleo de primer nivel de la región”, afirmó.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF (REUTERS/Agustín Marcarian)

Milei vinculó ese resultado a un cambio en las reglas de juego para los inversores, más que a la disponibilidad de recursos naturales. “Para que haya inversión no alcanza con tener talento y tampoco alcanza con tener recursos naturales. La Argentina tuvo las dos cosas durante 100 años y aun así se empobreció”, sostuvo. El presidente señaló que generar condiciones de previsibilidad representa una tarea compleja en un país que, según dijo, “incurrió reiteradamente en incumplimientos con inversores a través de default, controles cambiarios, expropiaciones y rupturas de contratos”.

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Elogios a Marín y Figueroa

Milei dedicó un tramo de su discurso a reconocer la gestión de Horacio Marín, presidente de YPF, a quien calificó como uno de los mejores titulares que tuvo la petrolera estatal en su historia. También destacó al gobernador de Neuquén, Rogelio Figueroa, por haber adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la normativa sancionada durante el primer año de su gestión para atraer inversiones de gran escala.

En ese tramo, Milei se dirigió directamente al gobernador: “Hay un boom en la construcción en toda la región: viviendas, parques industriales, hoteles, oficinas, restaurantes que se levantan a una velocidad que Neuquén nunca había visto. Felicitaciones por tu trabajo, Rolo”, dijo, y completó con un contraste dirigido a otras administraciones provinciales: “Hay otras provincias que no adhieren al RIGI. Después no les va bien y se quejan”.

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El presidente cerró su discurso con una referencia a la posibilidad de replicar el modelo de Vaca Muerta en otras regiones del país. “Podemos hacer que florezcan mil Vaca Muertas a lo largo y ancho del país”, afirmó, en relación con los proyectos de minería que el Gobierno impulsa en provincias como Catamarca, San Juan y Salta.